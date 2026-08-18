Quiénes eran las hermanas Rosario y Juana Mansó, fallecidas en el choque en Mendoza en el que murió el árbitro de fútbol

Rosario tenía 19 años y, tras sufrir politraumatismos graves, se confirmó su muerte cerebral. Su hermana mayor, Juana, de 21, sufrió un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Central.

El trágico accidente de este domingo en la Ruta Provincial 60 de Mendoza , en el que falleció un árbitro de fútbol llamado Oscar Fernández , también tuvo como víctimas a dos hermanas, Rosario y Juana Masó Tillar , de 19 y 21 años, quienes fallecieron el lunes en el Hospital Central.

El suceso ocurrió el domingo por la noche cuando un Volkswagen T-Cross chocó a un Peugeot 504 en el que se trasladaba Fernández, de 48 años. Los testigos afirmaron que se produjo cuando uno de los vehículos invadió el carril contrario para un sobrepaso sobre la vía .

Ambas jóvenes circulaban en la camioneta VW junto a otros integrantes de la familia. Tenían domicilio en Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

Rosario Masó Tillar tenía 19 años y estaba internada en el Hospital Central desde el domingo tras sufrir politraumatismos graves . Había pasado por el quirófano, pero cerca de las 20 del lunes se confirmó su muerte cerebral .

Más temprano, la misma institución médica había confirmado la muerte de su hermana más grande, Juana , quien también se encontraba desde el domingo en terapia intensiva. Sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Ambas jóvenes circulaban en la camioneta Volkswagen junto a otros integrantes de la familia. Según consignó El Sol, tenían domicilio en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. La chica de 21 años estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza. Su hermana cursaba el pre de Medicina.

El resto de la familia, herida

El vehículo era conducido por Martín Omar Tillar, un hombre de 52 años domiciliado en Luján de Cuyo, quien sufrió politraumatismos y debió ser derivado al Hospital Lagomaggiore. A pesar de que inicialmente se encontraba consciente y estable, la actualización del parte médico confirmó que permanece en estado delicado.

Junto a él viajaban otros familiares adultos. Una de las acompañantes, Ariadna Tillar, de 54 años y con residencia en Ciudad, sufrió fracturas en la tibia, el peroné y el maxilar inferior, por lo que requirió su internación en la unidad de terapia intensiva del Hospital Perrupato.

A bordo también se encontraba Florencia Bettalemmi, de 42 años y con domicilio en Godoy Cruz. Tras sufrir un traumatismo craneal severo que le ocasionó la pérdida del conocimiento, fue trasladada e internada en los cuidados intensivos del Hospital El Carmen.