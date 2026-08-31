31 de agosto de 2026 Inicio
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Quién es Mariano Navone, el argentino que sorprendió al mundo al vencer a Djokovic en el US Open

El tenista de 25 años consiguió el triunfo más importante de su carrera al derrotar al serbio en cinco sets. Actualmente ocupa el puesto 49 del ranking ATP y llegó a ser número 29 del mundo.

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Actualmente ocupa el puesto 49 del ranking ATP y llegó a ser número 29 del mundo.

Actualmente ocupa el puesto 49 del ranking ATP y llegó a ser número 29 del mundo.

Mariano Navone dio el gran golpe en el debut del US Open al derrotar a Novak Djokovic, número 5 del mundo, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, en un partido que se extendió durante cuatro horas y 36 minutos.

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El argentino, de 25 años, nació el 27 de febrero de 2001 en el partido bonaerense de 9 de Julio y actualmente ocupa el puesto 49 del ranking ATP. Su mejor posición histórica fue el número 29, alcanzado el 10 de junio de 2024.

Navone comenzó a jugar al tenis cuando tenía apenas tres años. El deporte ya formaba parte de su familia: sus padres y su hermana también practicaban tenis. Con el paso de los años construyó una carrera basada en el esfuerzo y en un recorrido por el circuito Challenger, que resultó fundamental para su crecimiento profesional.

"Los Challenger han cambiado mi vida", reconoció en una entrevista con la ATP. El argentino recordó que llegó a su primera final en esa categoría en 2022, en Corrientes, cuando se encontraba alrededor del puesto 520 del ranking. Para Navone, ese circuito fue clave tanto para desarrollar su juego como para fortalecer su mentalidad competitiva.

La carrera de Navone y su llegada a la elite

El tenista argentino consiguió en 2026 el primer título ATP de su carrera al consagrarse campeón del Tiriac Open. Además, fue finalista del Rio Open y del propio Tiriac Open en 2024, mientras que en 2026 alcanzó la definición del Gonet Geneva Open.

Su evolución le permitió ingresar entre los 30 mejores jugadores del mundo y consolidarse en el circuito principal. En la actualidad, ocupa el puesto 49. Dentro de la cancha, Navone reconoce similitudes entre su estilo y el de dos jugadores destacados del circuito: el argentino Diego Schwartzman y el australiano Alex de Miñaur.

El apodo que lo acompaña es "La Navoneta", una referencia a "La Scaloneta", el nombre con el que se identificó al seleccionado argentino de fútbol durante el ciclo de Lionel Scaloni.

Curiosamente, uno de sus grandes ídolos es precisamente el rival al que acaba de vencer: Novak Djokovic. También tiene como referente al argentino David Nalbandian, especialmente por su revés, que alguna vez definió como "muy especial".

Navone es entrenado por Alberto Mancini y Dante Gennaro. Además del tenis, disfruta del fútbol y el básquet. Es hincha de Argentinos Juniors.

Cuándo vuelve a jugar Navone

Con el triunfo ante Djokovic, Navone consiguió la victoria más resonante de su carrera y avanzó a la segunda ronda del US Open. Allí se enfrentará el miércoles al ganador del partido entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini.

A los 25 años, Navone acaba de escribir uno de los capítulos más importantes de su carrera y volvió a poner a un tenista argentino en el centro de la escena del último Grand Slam de la temporada.

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