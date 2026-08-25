25 de agosto de 2026 Inicio
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Obras en la autopista Dellepiane: habilitaron la colectora Sur y una nueva salida hacia Riestra

La infraestructura completa el sistema de colectoras y busca mejorar la circulación en uno de los principales accesos al sur de la Ciudad.

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Habilitaron la colectora Sur de la autopista Dellepiane y una nueva salida hacia Riestra.

Habilitaron la colectora Sur de la autopista Dellepiane y una nueva salida hacia Riestra.

El Gobierno porteño habilitó la colectora Sur de la autopista Dellepiane y una nueva salida que permite acceder a la avenida Riestra y al puente Río Negro. Con esta apertura, quedó completo el esquema de dos colectoras proyectado para la renovación integral de este corredor vial.

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La nueva traza tiene dos carriles y se extiende entre Guaminí y José Ignacio Rucci, en Villa Lugano. Además de permitir la continuidad del tránsito hacia el centro, incorpora una nueva parada de colectivos.

La obra apunta a resolver uno de los principales problemas de circulación que tenía la zona: las calles laterales de la autopista se cortaban antes de alcanzar la avenida General Paz, lo que generaba un punto de congestión para el tránsito local.

La colectora Sur dispone de un ingreso desde Montiel, que permite canalizar los vehículos provenientes de la colectora de General Paz, además de una conexión directa con la autopista. A su vez, la nueva salida ubicada a la altura de Cosquín permite tomar la avenida Riestra o dirigirse hacia el puente Río Negro.

El nuevo esquema de circulación

La colectora Norte, que también cuenta con dos carriles, se encuentra operativa entre Timoteo Gordillo y la avenida Piedrabuena, con circulación hacia la avenida General Paz.

El objetivo del nuevo esquema es separar el tránsito local del de media distancia y ordenar la circulación del transporte público para reducir demoras y mejorar las condiciones de seguridad vial.

La intervención forma parte del proyecto para transformar la autopista Dellepiane en la primera “autopista parque” de la Ciudad de Buenos Aires, con una renovación integral del corredor.

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