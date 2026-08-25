25 de agosto de 2026 Inicio
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Nuevas multas para los que estacionen en doble fila en CABA

Desde el Gobierno de la Ciudad iniciaron un gran operativo desde enero para detectar, advertir y multar a conductores mal estacionados. Los agentes de tránsito recorren junto con una grúa, que puede actuar y acarrear coches al depósito de removidos, si no cumplen el reglamento.

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El Gobierno de CABA lleva adelante un operativo para detectar y reducir los autos estacionados en doble fila. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lleva adelante diferentes operativos en las comunas para reducir los autos estacionados en doble fila. Un grupo de agentes de tránsito, equipados con nueva tecnología, y acompañados por una grúa realizan recorridos desde enero por las calles de la Ciudad advirtiendo y labrando multas.

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Un grupo de agentes de la Ciudad recorren la Ciudad para advertir y, en todo caso multar y retirar, autos que están mal estacionados en doble fila. "Un operativo que forma parte integral del ordenamiento que nos pide el Jefe de Gobierno para toda la ciudad", explicó Darío Antiñolo, Secretario de Tránsito de la Ciudad, en diálogo con C5N.

La periodista Paula Avellaneda, junto a un móvil de C5N, se subieron dentro de un patrullero de tránsito para recorrer la zona de Olleros y Luis María Campos para ver cómo reacciona la gente al estar estacionada en doble fila. La idea es "recorrer todas las comunas con móviles equipados con cámaras, sirenas y con altavoces, al coche que se lo ve detenido se le toca la sirena, la idea es persuadirlo para que no se quede en el lugar".

En el caso de que el conductor no avanza por la calle, baja un agente y lo infracciona, si no se retira hay una grúa que acompaña el operativo y lo acarrea al depósito de removidos. En esa línea Antiñolo añadió que "hemos detectado 30 a 35 mil coches, en las 15 comunas y de esos hay 3 mil sancionados".

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