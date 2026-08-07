7 de agosto de 2026 Inicio
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ANMAT prohibió la venta de un insecticida muy utilizado para proteger a las mascotas

El organismo constató que no se encontraba registrado como domisanitario, por lo que decidieron vetar su uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional.

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Se trata del producto Asesino X. 

Se trata del producto "Asesino X". 

Se trata de Zetrotax jarabe por 240 ml, lotes: EAIB6, EAIB7 y EAIB8.
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Según explicó la ANMAT en la Disposición 4812/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, recibieron una notificación al correo del Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, donde tomaron conocimiento sobre la comercialización de un producto insecticida líquido, marca “ASESINO X” sin registro ante la Administración.

Se trataba del producto conocido bajo el nombre de “BATAGLIA IGNACIO FRANCISCO. BALCARCE 301. Prof. SALVADOR MAZZA – POCITOS – SALTA. PRODUCTO: CONCENTRADO INSECTICIDA “ASESINO X”. PESO NETO: 17,20 Kg. LOTE N° X240925”.

"Que se consultó la base de datos de productos inscriptos ante esta ANMAT, y se constató que el producto no se encontraba registrado como domisanitario", explicaron.

Por su parte la firma "reconocieron el remito como propio, pero sin embargo, declararon que no reconocían la marca “Asesino X” como propia, que debían consultar con las áreas de productos agroquímicos y veterinarios". A su vez detallaron que este producto no es de uso veterinario, ya que no se aplica directo sobre un animal sino sobre superficies, por lo que representa a un producto domisanitario.

"Que por lo tanto, un producto de estas características no puede ser utilizado en la industria alimenticia por lo que tampoco sería registrable con ese destino de uso ante esta ANMAT", añadieron.

Qué fue lo que dispuso la ANMAT en el Boletín Oficial

ARTÍCULO 1°. Prohíbese el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto: CONCENTRADO INSECTICIDA “ASESINO X”. PESO NETO: 17,20 Kg. BATAGLIA IGNACIO FRANCISCO. BALCARCE 301. Prof. SALVADOR MAZZA – POCITOS – SALTA, hasta tanto regularicen su situación.

ARTÍCULO 2°. Instrúyase sumario sanitario a la firma Reopen S.A., (CUIT:30-58530869-9), sita en la calle Albert Schweitzar N° 2834, localidad y partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, con RNE N° 020047872, como responsable del producto y a su Directora Técnica, por los presuntos incumplimientos al artículo 1º de la Resolución ex MS y AS N°709/98 y los artículos 1° y 2° de la Disposición ANMAT Nº 7292/98 y sus modificatorios.

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