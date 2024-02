Omar Maturano: "El Gobierno quiere un país de 80% de pobres y 20% de ricos"

En comunicación con De Una, por C5N, Maturano expresó que hasta el momento no recibieron respuesta ni tuvieron ningún tipo de comunicación con ningún funcionario del Gobierno. También reprochó que hasta la fecha todavía no se haya designado autoridades en la secretaría de Transporte.

"No recibimos ninguna respuesta. Estamos reclamando el 52% de lo que nos deben por la inflación de diciembre, enero y febrero. Por lo tanto decidimos hacer una paro de actividades por 24 horas en todos los trenes de carga de pasajeros a nivel nacional", expresó el gremialista quien aclaró que únicamente van a funcionar los trenes de larga distancia a Tucumán, Córdoba, Rosario y Mar del Plata porque los pasajeros habían reservado sus boletos con tres meses de anticipación.

Maturano contó que un maquinista con 10 años de servicio cobra 900 mil pesos mensuales, un ayudante de conductor 690 mil pesos mientras que un trabajador que recién comienza 490 mil pesos. Lo que reclama el gremio es un 50% de aumento que es lo aseguran haber perdido con la inflación de diciembre, enero y lo que va de febrero.

"El Gobierno no nos ofrece nada. No tenemos interlocutor, no nos atiende nadie, ni nadie nos realizó una propuesta. A ellos no les interesa la salud, la educación y el transporte. No le interesa la patria. No les interesa nada", expresó Maturano.

"Quieren tener un país de 80% de pobres y 20% de ricos. El libre mercado, que el Estado no se haga cargo de nada. No podemos soportar más que nos carajeen y que nos traten como miserables", completó.