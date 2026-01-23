Domo de calor a Buenos Aires: rigen alertas por altas temperaturas y se esperan máximas de 34°

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para gran parte del país por calor extremo. El aire caliente se mantendrá durante los próximos días, impidiendo el avance del frente frío desde el sur.

Se esperan cuatro días con máximas arriba de los 33°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por calor extremo para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. Las temperaturas rondarán por arriba de los 34 grados y se mantendrán de cara al fin de semana.

Inminente arribo de tormentas y granizo en Buenos Aires: a qué hora llueve

Las provincias bajo alerta son Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz .

"El aviso rige para muchas provincias, inclusive para Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Por la noche se esperan 27°, ahí se empieza a notar el descenso de aire caliente que nos va adentrando en la primera noche incómoda", contó el meteorólogo Diego Angelli por la pantalla de C5N.

Desde Meteored informaron que "l as altas presiones posicionadas sobre el Océano Atlántico actúan como un motor que impulsa aire cálido de forma constante desde el norte hacia el centro del país".

#PronosticodelTiempo Alerta por #tormentas en: oeste del NOA, Cuyo, este de Neuquén, La Pampa (nivel naranja), norte y este de Río Negro y el sudoeste de la PBA. 13 provincias en alerta por temperaturas extremas (incluye al AMBA). Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/erWcqupG0Z

En esa línea explicaron que se espera un fenómeno llamado subsidencia, que ocurre cuando el aire que se encuentra en las capas altas de la atmósfera desciende hacia la superficie y, al hacerlo, se comprime por el aumento de la presión, lo que provoca un calentamiento natural este proceso no solo eleva la temperatura ambiente, sino que además genera una especie de bloqueo atmosférico o “cúpula térmica” que actúa como una barrera invisible, impidiendo que los frentes fríos provenientes de la Patagonia avancen hacia el norte y permitiendo que el calor se mantenga y se intensifique durante varios días.

Calor extremo en CABA: cómo estarán las temperaturas

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un período prolongado de calor intenso, con temperaturas elevadas, cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones a lo largo de varios días consecutivos.

El viernes 23 se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 22° y una máxima de 32°, sin probabilidad de lluvias.

El sábado 24 el calor se intensificará, con una mínima de 24° y una máxima de 34°. Se espera cielo con nubosidad variable y condiciones estables, sin precipitaciones.

El domingo 25 continuará el patrón de estabilidad, con una máxima de 34° y mínima de 24°, cielo parcialmente nublado y ambiente pesado típico del verano porteño.

Pronóstico CABA 23-1-26

Las recomendaciones para evitar un golpe de calor: