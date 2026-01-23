23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Domo de calor a Buenos Aires: rigen alertas por altas temperaturas y se esperan máximas de 34°

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para gran parte del país por calor extremo. El aire caliente se mantendrá durante los próximos días, impidiendo el avance del frente frío desde el sur.

Por
Se esperan cuatro días con máximas arriba de los 33°. 

Se esperan cuatro días con máximas arriba de los 33°. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por calor extremo para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. Las temperaturas rondarán por arriba de los 34 grados y se mantendrán de cara al fin de semana.

Las tormentas afectarán el sur de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

Inminente arribo de tormentas y granizo en Buenos Aires: a qué hora llueve

Las provincias bajo alerta son Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

"El aviso rige para muchas provincias, inclusive para Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Por la noche se esperan 27°, ahí se empieza a notar el descenso de aire caliente que nos va adentrando en la primera noche incómoda", contó el meteorólogo Diego Angelli por la pantalla de C5N.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2014639990051946895&partner=&hide_thread=false

Desde Meteored informaron que "las altas presiones posicionadas sobre el Océano Atlántico actúan como un motor que impulsa aire cálido de forma constante desde el norte hacia el centro del país".

En esa línea explicaron que se espera un fenómeno llamado subsidencia, que ocurre cuando el aire que se encuentra en las capas altas de la atmósfera desciende hacia la superficie y, al hacerlo, se comprime por el aumento de la presión, lo que provoca un calentamiento natural este proceso no solo eleva la temperatura ambiente, sino que además genera una especie de bloqueo atmosférico o “cúpula térmica” que actúa como una barrera invisible, impidiendo que los frentes fríos provenientes de la Patagonia avancen hacia el norte y permitiendo que el calor se mantenga y se intensifique durante varios días.

Calor extremo en CABA: cómo estarán las temperaturas

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un período prolongado de calor intenso, con temperaturas elevadas, cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones a lo largo de varios días consecutivos.

El viernes 23 se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, una temperatura mínima de 22° y una máxima de 32°, sin probabilidad de lluvias.

El sábado 24 el calor se intensificará, con una mínima de 24° y una máxima de 34°. Se espera cielo con nubosidad variable y condiciones estables, sin precipitaciones.

El domingo 25 continuará el patrón de estabilidad, con una máxima de 34° y mínima de 24°, cielo parcialmente nublado y ambiente pesado típico del verano porteño.

Pronóstico CABA 23-1-26

Las recomendaciones para evitar un golpe de calor:

  • Optar por frutas y verduras frescas: son alimentos con alto contenido de agua y nutrientes esenciales. Opciones como sandía, melón, naranja, pepino, tomate y lechuga no solo hidratan, sino que también aportan vitaminas y minerales.
  • Evitar comidas altas en grasas: los fritos, productos ultraprocesados, carnes rojas en exceso o platos muy condimentados demandan más energía para ser digeridos y pueden hacernos sentir más acalorados.
  • Fraccionar las comidas: varias comidas más pequeñas a lo largo del día en lugar de platos abundantes. Esto facilita la digestión y evita la sensación de pesadez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para Buenos Aires rige una alerta por tormentas y calor. 

Vuelven el calor y la lluvia a Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y hay otra por temperaturas extremas

Se esperan lluvias para Jujuy y Salta. 

Se acabó el fresquito y vuelven el calor y las altas temperaturas al AMBA: ¿cuándo habrá máximas arriba de los 30°?

La ciudad de Salta tendrá abundantes lluvias.

Tras la agobiante semana en el AMBA, hay alerta naranja por tormentas: cuándo llega la lluvia

Tucumán, una de las provincias incluidas en la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta naranja por tormentas en 12 provincias: cuándo llega la lluvia

Destrozos en Mar del Plata tras un potente vendaval. 

Temporal en Mar del Plata: fuertes ráfagas causaron destrozos en distintos puntos de la ciudad

play

El temporal llegó a Pinamar: los turistas abandonaron la playa antes de la tormenta

Rating Cero

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

Conspiraciones políticas, sacrificios personales y duelos épicos se llevan la atención en este relato.
play

La película que se destaca en Netflix y es protagonizada por Leonardo DiCaprio: será tu favorita

La pelicula explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas.
play

Hoy en Netflix: el drama de época protagonizado por Margot Robbie basado en hechos reales

Lali Espósito charló con estudiantes en un encuentro de Fundación Sí. 

Lali Espósito, sobre su posición política: "Tuve una crianza más bien peronista"

La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

últimas noticias

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos.

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos: cuáles son los signos más impactados

Hace 10 minutos
Estos son los feriados que traerá el 2026

Cuáles son todos los fines de semana largos que tiene confirmado el 2026

Hace 12 minutos
Nuevos incendios en La Pampa.

Incendios en La Pampa: las llamas ya consumieron casi 170 mil hectáreas

Hace 15 minutos
Javier Milei ya está en el país. 

El Gobierno calificó como "muy fructífero" el viaje de Milei a Davos

Hace 53 minutos
Daniel Crisci tiene 58 años y se encuentra en buen estado de salud. 

Uruguay: encontraron con vida al argentino desaparecido en Punta del Este

Hace 1 hora