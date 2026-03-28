Chano agradeció a sus fans tras el show de Tan Biónica bajo la lluvia: "Un concierto épico" El vocalista envió un emotivo mensaje a los 50.000 seguidores que asistieron al concierto en el estadio de Vélez Sarsfield, destacó la fidelidad del público frente al temporal y calificó la jornada como un "pacto de almas inolvidable". + Seguir en







El líder de Tan Biónica, Chano Charpentier, muy emocionado tras el primer show en Vélez. Instagram: /chanotb

El regreso de Tan Biónica convocó a más de 50.000 seguidores en el estadio de Vélez para una noche de música. Chano Moreno Charpentier compartió un video de agradecimiento en que habló de un "pacto entre almas" por lo que se vivió este viernes en Liniers bajo lo que, por momentos, fue una intensa lluvia y valoró la fidelidad de todo su público.

"Bajo una lluvia inolvidable, que parecía un espejo líquido del cielo, anoche no solo dimos un concierto, dimos también un pacto entre almas", afirmó el vocalista y remarcó la lealtad de la gente durante la noche. Según sus palabras, "nos informaron que nadie se fue" del predio pese a las inclemencias del tiempo.

El artista, desde una perspectiva más poética, añadió que "cada nota fue un relámpago de magia" y que los espectadores resultaron "la melodía eterna de esa tormenta". Además, admitió las complicaciones que impuso el clima a la parte técnica del show. "Los instrumentos eran muy difíciles de tocar, se nos cortaba el audio", lamentó y resaltó: "Aún así, sabíamos que esta noche estábamos dando un concierto épico e inolvidable".

A pesar de los inconvenientes, los músicos de Tan Biónica cumplieron con el evento. "Nosotros, al servicio de su corazón, entregamos todo lo que teníamos", concluyó Chano en sus redes y auguró dos exitosos espectáculos para las fechas pendientes del 28 y 29 de marzo: "Los amamos siempre, nos vemos hoy y mañana también en el Estadio de Vélez".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CHANO (@chanotb) Cómo fue el primer show de Tan Biónica en Vélez El espectáculo comenzó pasadas las 21 con una ovación para Chano al aparecer en escena. La banda presentó temas de su nuevo disco El Regreso junto a clásicos como Santa María tras varios años sin presencia en los escenarios. Hubo una conexión vibrante con el público durante todo el concierto.

La tormenta no frenó, sino que potenció la energía. "Es muy emocionante", repitió Chano entre lágrimas al interpretar Ella ante la multitud y reflexionó sobre la vuelta a los escenarios: "Para nosotros el regreso fue lo mejor que nos pasó", aseveró el artista. La noche contó con la presencia de Andrés Calamaro para interpretar canciones icónicas como Mi vida y Flaca. "La vida se trata de momentos y esto va a ser un momento imborrable para siempre", aseguró Chano mientras los músicos recorrían el estadio para estar cerca de sus seguidores. El bajista Bambi fue el protagonista durante Mil días y mostró su sorpresa por el gran marco del show. "Cuando escribí esta canción jamás me imaginé cantarla en un lugar como este", admitió el músico. El cierre el primer espectáculo fue con himnos como Ciudad mágica y La melodía de Dios en Liniers.

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