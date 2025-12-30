30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Manuel Adorni desmintió el aumento salarial de Javier Milei: "Su sueldo va a seguir congelado indefinidamente"

El jefe de Gabinete volvió a negar la información difundida este lunes por varios medios. No hizo mención a incrementos para otros funcionarios.

Por
Javier Milei no tiene aumento de su sueldo como presidente desde diciembre de 2023.

Javier Milei no tiene aumento de su sueldo como presidente desde diciembre de 2023.

Industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fabricas cerradas y miles de empleos perdidos
Te puede interesar:

La industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fábricas cerradas y miles de empleos perdidos

El congelamiento salarial había sido dispuesto por el propio Milei como señal de austeridad. Un intento de recomposición impulsado en marzo de 2024 por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue anulado mediante el Decreto 235/2024, bajo el argumento de que “los políticos debían dar el ejemplo” en un contexto de crisis.

En los últimos meses, el reclamo por el atraso salarial se intensificó dentro del Gabinete, ante las dificultades para retener cuadros técnicos y competir con el sector privado.

Manuel Adorni
Manuel Adorni desminti&oacute; el aumento salarial de Javier Milei.

Manuel Adorni desmintió el aumento salarial de Javier Milei.

En este contexto, Adorni abrió su conferencia de prensa de este martes con la desmentida. "Algunos medios de comunicación especificaban que el Presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. Esto no es así, no va a ser así. El sueldo va seguir congelado indefinidamente", subrayó.

"El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den a los diferentes funcionarios públicos", concluyó, aunque evitó pronunciarse sobre los incrementos a otros integrantes del Poder Ejecutivo.

El Gobierno anunció la disolución de ANDIS y confirmó que sus funciones pasarán a manos del Ministerio de Salud

El Gobierno anunció este martes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y confirmó que sus funciones pasarán a la árbitra del Ministerio de Salud. "La agencia, tal como la conocemos, dejará de existir", informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa brindada en el marco del escándalo por las coimas que involucraron a su extitular Diego Spagnuolo y la intervención del Ejecutivo en el organismo.

"ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumulaba toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", describió el funcionario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno confirmó que vetará el fallo que suspende el protocolo antipiquete

El Gobierno confirmó que apelará el fallo que suspende el protocolo antipiquete

Javier Milei: El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano

Milei: "El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano"

Javier Milei firmará un decreto para aumentar los sueldos del Ejecutivo tras dos años de congelamiento

Milei firmará un decreto para aumentar los sueldos del Ejecutivo

milei insistio sobre la soberania argentina en malvinas y confirmo que visitara reino unido en 2026

Milei insistió sobre la soberanía argentina en Malvinas y confirmó que visitará Reino Unido en 2026

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Milei celebra que consiguió los votos para aprobar el Presupuesto 2026.

Milei acelera ante la ausencia de liderazgo en la oposición

Rating Cero

Se termina Stranger Things.
play

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. 
play

De qué se trata Ready Player One, la película de Spielberg que llegó a Netflix y es de lo más visto

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild.
play

Cuál es la trama de Sobreviviendo el camino a casa, la emocionante película de Netflix con aventuras para toda la familia

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno increíble de este año de Reino Unido, se trata de Adiós, June, la película que sorprende este sitio web y es tendencia. 
play

Cuál es la trama de Adiós, June, la película que llegó a Netflix y es dirigida por Kate Winslet

El nuevo look de Magui Bravi que sorprendió en su última aparición pública.

La impresionante transformación de Magui Bravi: irreconocible con su nuevo look

últimas noticias

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

Hace 26 minutos
Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Hace 34 minutos
La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Hace 37 minutos
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Hace 51 minutos
Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Hace 51 minutos