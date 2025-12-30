Manuel Adorni desmintió el aumento salarial de Javier Milei: "Su sueldo va a seguir congelado indefinidamente" El jefe de Gabinete volvió a negar la información difundida este lunes por varios medios. No hizo mención a incrementos para otros funcionarios. Por + Seguir en







Javier Milei no tiene aumento de su sueldo como presidente desde diciembre de 2023.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintió que el presidente Javier Milei vaya a aumentarse su sueldo, una versión que circuló en varios medios de comunicación a partir de la noticia de la firma de un decreto que implementará un aumento salarial para los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo, y aseguró que el estipendio del mandatario "va a seguir congelado indefinidamente".

El congelamiento salarial había sido dispuesto por el propio Milei como señal de austeridad. Un intento de recomposición impulsado en marzo de 2024 por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue anulado mediante el Decreto 235/2024, bajo el argumento de que “los políticos debían dar el ejemplo” en un contexto de crisis.

En los últimos meses, el reclamo por el atraso salarial se intensificó dentro del Gabinete, ante las dificultades para retener cuadros técnicos y competir con el sector privado.

Manuel Adorni Manuel Adorni desmintió el aumento salarial de Javier Milei. En este contexto, Adorni abrió su conferencia de prensa de este martes con la desmentida. "Algunos medios de comunicación especificaban que el Presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. Esto no es así, no va a ser así. El sueldo va seguir congelado indefinidamente", subrayó.

"El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den a los diferentes funcionarios públicos", concluyó, aunque evitó pronunciarse sobre los incrementos a otros integrantes del Poder Ejecutivo.

El Gobierno anunció la disolución de ANDIS y confirmó que sus funciones pasarán a manos del Ministerio de Salud El Gobierno anunció este martes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y confirmó que sus funciones pasarán a la árbitra del Ministerio de Salud. "La agencia, tal como la conocemos, dejará de existir", informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa brindada en el marco del escándalo por las coimas que involucraron a su extitular Diego Spagnuolo y la intervención del Ejecutivo en el organismo. "ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumulaba toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", describió el funcionario.