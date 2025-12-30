30 de diciembre de 2025 Inicio
Tras romperle la mandíbula, el senegalés "Bamba" Niang armó una colecta para pagarle la operación a "Bazooka" Chávez

"Después de lo que pasa en el ring, somos todos hermanos y amigos", señaló en un video por redes sociales el púgil de 24 años, que trabajó como vendedor ambulante y hace cuatro años se radicó en el país. Su rival será operado este martes.

Touba Bamba Niang ganó por nocaut técnico.

Touba "Bamba" Niang ganó por nocaut técnico.

Luego de la rutilante victoria frente Agustín "Bazooka" Chávez, el boxeador senegalés Touba "Bamba" Niang publicó un video en sus redes sociales donde lanzó una colecta para reunir dinero y ayudar a la operación de mandíbula del púgil argentino. “Después de lo que pasa arriba del ring, somos todos hermanos y amigos”, expresó en sus redes sociales.

Bazooka Chávez vs Bamba Niang.
De vendedor ambulante a promesa del boxeo argentino: la increíble historia del senegalés "Bamba" Niang

El gesto del migrante africano rápidamente se hizo viral por el marcado símbolo de caballerosidad y respeto. En el video Bamba que trabajó como vendedor ambulante en Quilmes y hace cuatro años se radicó en el país, solicitó colaboración para costear la cirugía de Chávez.

Perdón por todos los videos que me enviaron para colaborar, borré todo. Solo quiero que el compañero se recupere bien y vuelva con su familia. Ayudémoslo y recemos por él, para que la operación salga bien mañana”, publicó en su cuenta de Instagram.

Video: el KOT de Bamba Niang a Agustín Chávez

El ring de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) fue testigo de la remontada histórica del migrante senegalés Touba "Bamba" Niang que llevó a la derrota del santiagueño Agustín "Bazooka" Chávez en el cuarto round del encuentro por un KOT (Knockout Técnico) este sábado.

Pese a la ventaja que mantenía Bazooka en los primeros tres rounds, cuando Bamba se acomodó y encontró el mejor lugar para desplegar toda su potencia dejó a su rival en la lona tras una ráfaga de golpes que coronó con una derecha determinante y un uppercut por izquierda fulminante.

Cómo se radicó en Argentina y cómo llegó al boxeo

Niang tiene 24 años y hace nueve partió de Senegal junto a su padre Cheikh y a su madre Mbene. Atravesaron África, Europa y medio América. El punto de inicio fue la región de Louga, en Senegal, hasta España y luego Ecuador, dejó atrás a sus padres y descendió hasta Argentina, donde se estableció como vendedor ambulante de ropa junto a su hermano Abdou, que ya vivía en el país.

En 2021 comenzó a entrenar de forma amateur y tres años después saltó al ring profesional. "Sigo vendiendo. Ropa, zapatillas... También sigo entrenando, hago las dos cosas al mismo tiempo", detalló el joven en Infobae y reveló: "Quiero ser campeón mundial".

Este sábado subió al ring con una bandera de Argentina teñida en la cabeza, entrena a diario en el Sindicato de Comercio, es hincha de Boca y está radicado en Quilmes. Para pelear por títulos argentinos y sudamericanos deberá adoptar la nacionalidad de su patria adoptiva.

