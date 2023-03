Ola de calor y cortes de luz: más de 120.000 usuarios siguen sin servicio en el AMBA

Sus alimentos están sin refrigerarse desde hace días en medio de la ola de calor extrema. Por ende, tampoco tienen agua fría para poder asistirse ante las altas temperaturas.

Indignados, en las calles se expresaron ante las cámaras de C5N. "Realmente esto es una tomada de pelo al barrio. Mañana hay una convocatoria a Edesur a las 13 horas en (Juan Bautista) Alberdi y Lacarra de los barrios de Monserrat, Liniers, Mataderos, Flores, Floresta, Villa Luro, Lugano. Por favor, todos los que puedan ir que vayan porque no nos dan bolilla. Llamamos por teléfono y no atienden. No hay nadie arreglando los cables, es mentira. Cortan a propósito. Hay vecinos que hace 10 días que están sin luz, yo hace tres días, otros 5 horas", expresó una vecina.

"Esto es una tomada de pelo, si las empresas no sirven para administrar, que se vayan. Tanto Edesur como Edenor", agregó la mujer con mucha congoja por la situación que pasa la gente.

Otra vecina expresó: "Si hubiese una solución, pero te sacan la luz cinco días y se la dan a otro. Después te la dan a vos o se la dan a otro. Y la comida que se saca de la heladera y todo lo que estamos perdiendo... Yo tengo un comercio de celulares, pero no tengo para comprar un generador. El ENRE te dice que te compres un generador si no te viene la luz".

A las 17 horas había más de 136.000 usuarios sin luz

Más de 136.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrían cortes de luz este martes a las 17 horas. El Área Metropolitana vive otra jornada agobiante en medio de la ola de calor, con una máxima pronosticada en 36° y una sensación térmica que superaba los 42° en horas del mediodía.

Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 15.45 el número total de clientes sin suministro era de 185.058. La cifra se cuadruplicó en un lapso de cinco horas, ya que el informe de las 10.35 había reportado 40.000 usuarios afectados.

Edesur sumaba esta tarde 172.442 hogares sin servicio en Capital Federal y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Ezeiza, Berazategui y Florencio Varela.

En tanto, Edenor reportaba 12.616 usuarios sin energía eléctrica. La mayoría se encontraban en CABA y los partidos bonaerenses de San Miguel, Moreno, San Isidro, Tigre, 3 de Febrero, Escobar, General San Martín, La Matanza, Merlo, Pilar, San Fernando y Vicente López.

Este lunes por la tarde hubo más de 123.000 usuarios sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una temperatura que alcanzó casi 40°. A las 15.15 se registró un nuevo máximo histórico de demanda de potencia del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con 29.089 MW.

Cortes de luz: el drama de los vecinos que hace 15 días permanecen sin suministro

En medio de la ola de calor, en horas de la mañana de este martes había cerca de 115.000 personas siguen sin luz en los barrios porteños. Vecinos de Almagro, hartos de la interrupción del suministro eléctrico, cortaron las calles para pedir su reintegro.

En diálogo con C5N, una de las vecinas contó el calvario que viven en uno de los edificios: "Es inaceptable, inadmisible. Hay muchísima gente que no tiene luz. No se puede vivir sin luz, sin agua, sin baños, sin ascensores y llevar baldes. No damos más, no aguantamos más la situación. Dormimos dos horas nada más". Además, añadió que "las temperaturas son muy altas y no se puede ir a ningún lado".

OLA DE CALOR y CORTES de LUZ

Si bien es posible emitir el formulario para solicitar el resarcimiento económico en las empresas distribuidoras, los propios vecinos denuncian que Edesur borran los reclamos vía WhatsApp.

"Desde el 6 de marzo para atrás lo borraron y siempre informes distintos. El domingo a las 12.15 de la noche se cortó la luz, te dicen que vuelve y nunca vuelve", contó Inés. Asimismo afirman que sufren de muchísima intermitencia y temen por el funcionamiento de sus electrodomésticos.

Asambleas barriales porteñas convocan a "ruidazos" por corte de luz

Vecinos agrupados en asambleas barriales porteñas y otras asociaciones convocan para este martes a "ruidazos colectivos por cortes de luz" en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires en reclamo de inversión en infraestructura eléctrica, protocolos de emergencia y equipamiento urgente para Hospitales y escuelas.

Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, indicó a Télam que "la situación se puso dramática ante la falta de electricidad, y en este contexto estamos impulsando, con varias asambleas, una acción simultánea colectiva en reclamo de soluciones estructurales para la ciudad de Buenos Aires".

Este lunes, a partir de las 17, están convocando en la esquina de las calles Carlos Calvo y Lima; a las 19 en Corrientes y Billinghurst, también a las 19, en Rivadavia y José María Moreno; a las 20 en Mercedes y Nueva York, y en el mismo horario en Cuenca y Nogoyá, en el barrio de Villa del Parque.