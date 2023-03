Continua el alerta roja por calor extremo en CABA y más de 50 localidades

En el cierre del verano más caluroso de la historia argentina, el SMN mantiene la alerta naranja por temperaturas que implican un efecto "moderado a alto en la salud" en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Tucumán, al tiempo que rigen advertencias de nivel amarillo para Catamarca, gran parte de Córdoba, las ciudades del sur de la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero.

Mientras tanto, las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Misiones se encuentran bajo alerta roja por tormentas de variada intensidad, que podrán ser acompañadas de intensas ráfagas y caída de granizo.

Por lo que en estas zonas, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Localidades bajo alerta meteorológica por temperaturas extremas

Alerta roja

Buenos Aires : La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Tigre, San Fernando, San Nicolás, San Pedro, Lincoln y Pergamino, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.

: La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Tigre, San Fernando, San Nicolás, San Pedro, Lincoln y Pergamino, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes. Entre Ríos : Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

: Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Victoria y Gualeguay. Corrientes : General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

: General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce. Santa Fe: Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López.

Alerta amarilla