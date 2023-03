Cortes de luz: el drama de los vecinos que hace 15 días permanecen sin suministro

En diálogo con C5N, una de las vecinas contó el calvario que viven en uno de los edificios: “Es inaceptable, inadmisible. Hay muchísima gente que no tiene luz. No se puede vivir sin luz, sin agua, sin baños, sin ascensores y llevar baldes. No damos más, no aguantamos más la situación. Dormimos dos horas nada más”. Además, añadió que “las temperaturas son muy altas y no se puede ir a ningún lado”.