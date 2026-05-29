La esposa de Juan Darthés rompió el silencio con un enigmático mensaje: "Puede cambiar"

La frase publicada por María del Carmen Leone se da a semanas de la ratificación judicial contra el actor.

La condena judicial contra Juan Darthés en Brasil volvió a generar un fuerte impacto en las últimas horas. Esta vez no fue el actor quien quedó en el centro de la escena sino su esposa, María del Carmen Leone , quien reapareció públicamente después de años de absoluto silencio.

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La mujer, que acompañó al ex protagonista de telenovelas argentinas durante todo el proceso judicial iniciado tras la denuncia de Thelma Fardín , compartió un llamativo mensaje en su estado de WhatsApp que rápidamente comenzó a viralizarse.

“Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación” , escribió en portugués, idioma que tanto ella como Darthés incorporaron desde que se instalaron definitivamente en Brasil. La publicación cobró una relevancia especial debido al perfil extremadamente reservado que mantuvo desde que el caso tomó notoriedad internacional en 2018.

Durante todos estos años evitó entrevistas, declaraciones públicas y apariciones mediáticas, incluso en los momentos de mayor exposición del expediente judicial. Por eso, su mensaje despertó todo tipo de interpretaciones. Mientras algunos seguidores de Juan Darthés consideraron que se trató de una expresión de fe religiosa y esperanza frente a una posible modificación judicial futura, otros entendieron que el posteo buscó enviar una señal emocional sobre el difícil momento que vive el entorno íntimo del actor.

El mensaje apareció además pocos días después de que la Justicia brasileña rechazara nuevas apelaciones de la defensa de Darthés y dejara firme la condena de seis años de prisión dictada en 2024 por el caso denunciado por Thelma Fardín.

Qué dijo Thelma Fardín tras la ratificación de la condena de Juan Darthés

Luego de conocerse que la Justicia de Brasil volvió a rechazar las apelaciones presentadas por la defensa de Juan Darthés, la actriz argentina Thelma Fardín publicó un emotivo video en sus redes sociales donde celebró el fallo judicial y agradeció el apoyo recibido durante todos estos años.

“Estoy sola en mi casa y lo que me sale es agradecerles”, expresó conmovida frente a cámara. Minutos después pronunció una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de comunicación: “Gané yo y ganamos todas”. Para la actriz, la ratificación de la condena representa no solamente una victoria personal sino también un precedente histórico para otras víctimas de violencia sexual que durante años enfrentaron enormes dificultades para denunciar y acceder a la Justicia.

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En declaraciones reproducidas por BBC News Mundo, Fardín aseguró que el acompañamiento colectivo fue fundamental para sostener el largo proceso judicial internacional que comenzó en 2018 cuando hizo pública su denuncia. “Si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente que, de cerca o de lejos, me sostuvo”, expresó la actriz.

Además recordó que el caso atravesó múltiples obstáculos judiciales y emocionales, incluyendo la necesidad de presentar inicialmente la denuncia en Nicaragua —lugar donde ocurrieron los hechos durante una gira de Patito Feo en 2009— y luego continuar el proceso en Brasil cuando Darthés se trasladó allí para evitar la extradición.

Durante su mensaje publicado en redes, Fardín también recordó el recorrido judicial que atravesó el caso y celebró que las cámaras más altas de Brasil hayan rechazado nuevamente los recursos de la defensa de Darthés. “Nosotras ganamos muchas veces: en el 24, en el 25 y ahora en el 26”, sostuvo la actriz, haciendo referencia a las distintas resoluciones favorables obtenidas en el proceso.