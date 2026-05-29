Crece la preocupación por Agostina Vega: el ministro de Seguridad de Córdoba no descartó ninguna hipótesis

Luego de seis días sin rastros de la joven, Juan Pablo Quinteros se presentó personalmente a dirigir los rastrillajes que se llevan adelante en el barrio Ampliación Ferreyra tras la orden del fiscal Raúl Garzón.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró este viernes que la búsqueda de Agostina Vega continúa “sin descartar absolutamente ninguna hipótesis” y confirmó que el amplio operativo realizado en la zona descampada del barrio Ampliación Ferreyra responde a una línea concreta de investigación vinculada al principal acusado del caso.

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“Lo que estamos haciendo es un rastrillaje en este sector con la gente de Investigación Criminal y con el fiscal desde el primer día, dentro de una de las tantas vías de investigación” , explicó el funcionario desde el lugar del operativo.

Quinteros detalló que el despliegue se realizó por pedido expreso del fiscal Raúl Garzón, quien considera que existen elementos que ubicarían al imputado en esa zona después de la desaparición de la joven.

“Acá llegamos porque el fiscal estima que hay una línea que pondría a esta persona imputada en este lugar. Hemos venido para no descartar absolutamente nada” , sostuvo en conferencia de prensa.

Para el operativo, el Ministerio de Seguridad desplegó un importante número de recursos policiales y tecnológicos. Según precisó el ministro, participaron efectivos de distintas áreas, drones de última generación, perros rastreadores y equipos especializados de rescate

En medio de versiones sobre un supuesto vehículo abandonado hallado en el lugar, Quinteros negó esa información y aclaró que los rastrillajes apuntan a encontrar cualquier elemento que pueda estar relacionado con la causa. “No hay ningún auto abandonado. El fiscal nos pidió que rastrilláramos esta zona para ver si encontramos elementos relacionados al acusado”, explicó.

El ministro, de igual manera, confirmó también que la investigación ya logró determinar que la joven que aparece en las imágenes ingresando junto al detenido era efectivamente Agostina. “Rastrillamos acá porque hay elementos que sindican al acusado en este lugar, anterior a la detención y posterior a que se lo viera ingresar con Agostina, que ya está comprobado que era ella”, afirmó.

A seis días de la desaparición, Quinteros se alineó a los dichos del fiscal Raúl Garzón y reconoció que las autoridades trabajan simultáneamente sobre distintos escenarios posibles, incluso el peor. “Después de seis días, la obligación nuestra es buscarla y encontrarla con vida, pero puede ser sin vida. No hay que descartar ninguna hipótesis”, expresó.

En ese sentido, explicó que mientras algunos equipos siguen trabajando con la hipótesis de hallar a Agostina con vida, otros procedimientos avanzan sobre líneas investigativas vinculadas a un posible desenlace fatal.

“Estamos haciendo múltiples procedimientos con la Policía, trabajando en la hipótesis de encontrar a Agostina sin vida, pero también tenemos gente trabajando en la hipótesis de encontrarla con vida”, dijo.

Por último, el ministro evitó adelantar detalles sobre posibles hallazgos y dejó en claro que cualquier novedad será comunicada primero al fiscal de la causa.

Claudio Barrelier Barrelier el principal apuntado y único detenido por la desaparicion de Agostina Vega.

“El primero que se va a enterar si encontramos algo va a ser el fiscal. Cualquier elemento relacionado con la causa se incorpora inmediatamente a la investigación”, concluyó.

Habló el fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega: "La buscamos con y sin vida"

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, aseguró este viernes que buscan a la joven "con y sin vida".

En una extensa conferencia de prensa frente a la vivienda allanada en barrio Campillo, el funcionario sostuvo que la investigación “se trabaja con absoluta profesionalidad, seriedad y preocupación” y confirmó que toda la estructura policial de Córdoba, junto con recursos nacionales, se encuentra abocada al caso.

“La buscamos con y sin vida. No hay peor situación. La desaparición es el peor estado para cualquier caso. Queremos salir de eso con el hallazgo, sea cual sea el desenlace”, afirmó.

Durante la conferencia, Garzón confirmó oficialmente que se investiga un vehículo que podría aportar información clave para la causa. “Sí, se está investigando un vehículo particularmente. Ese vehículo ha aportado rumbos a la investigación”, sostuvo.

Aunque evitó brindar mayores precisiones, insistió en que la causa avanza con una línea concreta. “La investigación tiene un rumbo. No podemos decir hoy que esto terminó acá, pero día a día ese rumbo se confirma”, señaló.

“El allanamiento y la búsqueda de evidencias ya se habían realizado. La profundización tiene que ver con avanzar hacia perímetros más amplios, lugares contiguos y otros espacios que requieren otro nivel de análisis”, detalló.

Uno de los momentos más importantes de la conferencia ocurrió cuando se refirió al video en el que se observa a una joven ingresando a una vivienda junto al detenido Pablo Barrelier. Sin nombrarlo directamente, Garzón dio a entender que para la fiscalía no existen dudas sobre la identidad de la persona. “La prueba indica, más allá de otras posiciones, que todo indica para este fiscal que es Agostina”, aseguró.

Consultado sobre si se pudo confirmar una salida posterior de la joven del lugar, evitó responder de manera directa. “La fiscalía ha hecho un relevamiento desde el minuto que entró hasta el momento en que fue detenido el auto”, indicó, aunque aclaró que no podía revelar más detalles para no afectar la causa.

raul garzon

Respecto del vínculo con la familia de Agostina, el fiscal negó inconsistencias en las declaraciones de los padres y explicó que tanto la madre como el padre vienen declarando desde el primer día de investigación.

“La mamá estuvo ayer declarando desde temprano hasta la tarde. Hoy este fiscal comenzó el día a las 8 de la mañana con los padres”, contó. Además, reveló que el detenido pidió ampliar su declaración y responder preguntas. “Su declaración duró diez minutos, pero las preguntas de este fiscal fueron dos horas y media”, precisó.

Garzón también confirmó que la hipótesis de que Agostina haya subido a un auto rojo “se ha debilitado”, aunque aclaró que todas las líneas investigativas continúan abiertas. “Acá ingresan múltiples hipótesis y todas se investigan. Si llega un dato, se trabaja inmediatamente. Ese es el trabajo”, afirmó.

Finalmente, destacó el volumen que alcanzó la causa en apenas cinco días y volvió a defender el accionar judicial y policial. “No hay demora. Acá hay un método, un orden científico y un trabajo enorme. Si ustedes vieran el tamaño de esta causa en cinco días, se sorprenderían”, concluyó.