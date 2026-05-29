Un reconocido actor se quebró al aire por su separación: "No estamos pasando un buen momento"

El exparticipante de MasterChef habló con la voz quebrada sobre el difícil presente que atraviesa junto a la bailarina. Ambos reconocieron públicamente que la convivencia resultó más compleja de lo esperado.

Agustín "Cachete" Sierra se emocionó al aire al hablar sobre los rumores del distanciamiento con Fiorella Giménez cuando habló con un cronista. Lejos de esquivar la pregunta, el actor eligió la sinceridad y confirmó que la pareja atraviesa una etapa complicada , con frases que dejaron a la vista la angustia que rápidamente circularon en redes sociales.

" Estamos en un momento difícil , te puedo decir. Pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando. Nos queremos mucho, seguimos intentando", dijo al comienzo de la nota con el programa Sálvese Quien Pueda. Cuando el periodista Rodrigo Bar insistió sobre el futuro de la relación, Cachete no pudo sostenerse. " Me pongo mal" , lanzó con la voz quebrada. "Hay tanto amor que uno siempre intenta. Pero después, en el día a día, a veces las cosas quizás no se dan como uno quiere."

Al ser consultado sobre qué depara el futuro del vínculo, el actor cerró diciendo "No lo sé, la verdad, no lo sé. Este momento es medio triste y doloroso." Sus palabras muestran una crisis que, según trascendió, tiene que ver con las dificultades de la convivencia y no con una tercera persona ni con falta de sentimientos entre ellos.

Días antes de las declaraciones del actor, Fio Giménez ya había dado señales de la situación a través de sus redes . En un video de TikTok, la bailarina mostró que se preparaba para "una cita" con Cachete y explicó que ambos enfrentaban "situaciones complejas", por lo que habían decidido encontrarse para intentar recomponer el vínculo. También dio a conocer que está bajo tratamiento psicológico, un proceso que, según contó, influyó en el presente de la pareja.

Cómo se conocieron Cachete Sierra y Fio Giménez

La historia entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez comenzó en 2021, durante la edición de Bailando por un Sueño: La Academia, donde coincidieron en la pista y la cercanía derivó rápidamente en un romance que fue más allá del programa. Luego de casi dos años juntos, se separaron en 2023, aunque la confianza y el cariño entre ellos nunca desaparecieron del todo.

En abril del año siguiente confirmaron el fin definitivo de la relación, pero los mensajes de afecto y las declaraciones públicas de ambos dejaron siempre abierta la posibilidad de una reconciliación. "La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir", reconoció Cachete en enero de 2024 en una nota a LAM. Y agregó: "Siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos."

cachete sierra y fio gimenez Redes sociales

A fines de 2024, la pareja decidió volver a intentarlo y, luego de algunos meses de idas y vueltas, apostaron por la convivencia. Esa experiencia resultó más difícil de lo esperado y derivó en la crisis actual, que el propio actor describió como "triste y dolorosa", aunque sin perder de vista el amor que todavía los une.