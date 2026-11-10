En qué fecha se cobra la Tarjeta Alimentar de ANSES para AUH en noviembre 2026 Conocé cómo se organiza el cronograma de noviembre y cuáles son los montos que entrega el beneficio. Por Agregar C5N en









Conocé en qué fecha se cobra la Tarjeta Alimentar de ANSES para AUH en noviembre 2026. Freepik

ANSES continuará con el pago de la Tarjeta Alimentar durante noviembre.

Los montos varían según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación principal.

Las fechas de acreditación se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará en noviembre de 2026 con el pago de la Tarjeta Alimentar para los titulares que cumplen con las condiciones del programa. Este refuerzo económico está destinado a acompañar a las familias en la compra de alimentos y se acredita de manera automática junto con la prestación principal.

Los valores de la Tarjeta Alimentar se determinan de acuerdo con la cantidad de hijos que tiene cada grupo familiar. De esta manera, los montos que cobrarán las familias en noviembre de 2026 son los siguientes:

Familias con 1 hijo o Asignación Universal por Embarazo (AUE): $72.250.

$72.250. Familias con 2 hijos: $113.299.

$113.299. Familias con 3 o más hijos: $149.425. Conocé el calendario de pagos de ANSES para la Tarjeta Alimentar. ANSES Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar de ANSES para AUH en noviembre 2026 La Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la Asignación Universal por Hijo u otra asignación compatible. Además, el dinero se acredita en la fecha establecida por el calendario de pagos de ANSES, por lo que no es necesario realizar ningún trámite.

El beneficio se liquida junto con las siguientes prestaciones que paga ANSES y en estas fechas:

Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 11 de noviembre

11 de noviembre DNI terminados en 1: 12 de noviembre

12 de noviembre DNI terminados en 2: 13 de noviembre

13 de noviembre DNI terminados en 3: 16 de noviembre

16 de noviembre DNI terminados en 4: 17 de noviembre

17 de noviembre DNI terminados en 5: 18 de noviembre

18 de noviembre DNI terminados en 6: 19 de noviembre

19 de noviembre DNI terminados en 7: 20 de noviembre

20 de noviembre DNI terminados en 8: 24 de noviembre

24 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

11 de noviembre DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

12 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre