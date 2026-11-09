Qué sucede con las suspensiones de las Pensiones no Contributivas por Discapacidad y cómo revisar tu estado en ANSES La entidad estatal informó nuevas suspensiones de beneficios por invalidez. Quiénes podrían estar afectados, cómo consultar el estado del beneficio y qué hacer para reclamar. Por Agregar C5N en









La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso nuevas suspensiones de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral y estableció un plazo para presentar documentación y solicitar la rehabilitación del beneficio.

La Secretaría Nacional de Discapacidad avanzó con nuevas medidas sobre las prestaciones por invalidez laboral.

El listado de las personas alcanzadas por la última resolución no fue publicado en el Boletín Oficial.

Los titulares pueden consultar sus datos y movimientos de cobro a través de los canales digitales de ANSES.

Quienes reciban una notificación podrán presentar documentación para solicitar la rehabilitación del beneficio. El Gobierno dispuso nuevas disposiciones de beneficios por invalidez laboral. Qué se sabe sobre los beneficiarios alcanzados, cómo consultar la información disponible y cómo revisar tu estado en ANSES. Qué sucede con las suspensiones de las Pensiones no Contributivas por Discapacidad.

La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso nuevas medidas sobre las Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral. La decisión alcanza a titulares cuyo beneficio había sido restablecido de manera provisoria luego de una resolución judicial, pero que, según el organismo, no presentaron la documentación necesaria para justificar la continuidad del pago.

La presentación será evaluada por las áreas correspondientes para determinar si corresponde rehabilitar el pago. Según lo establecido en el dictámen, los papeles para solicitar la rehabilitación debe presentarse por estos canales y no en las oficinas de ANSES.

Cómo avanzaron las suspensiones de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad de ANSES La medida fue establecida mediante la Resolución 3702/2026, publicada en el Boletín Oficial el 3 de noviembre. La normativa dejó sin efecto el restablecimiento de las prestaciones para las personas identificadas en un anexo, que no fue publicado junto con la resolución.

El anuncio se produjo después de otra medida, la Resolución 3695/2026, que también dejó sin efecto el restablecimiento de pensiones para un grupo de titulares. Según informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, las nuevas suspensiones anunciadas fueron 4.329 y se sumaron a las 21.812 comunicadas anteriormente. De acuerdo con esas cifras, el total asciende a 26.141 beneficios.

Los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar la información disponible sobre su prestación. Dentro de la plataforma, es posible revisar los datos personales y la información vinculada a los pagos. También se puede consultar el calendario y la fecha de cobro correspondiente. Las personas notificadas cuentan con un plazo de 60 días corridos desde la notificación para solicitar la rehabilitación de la prestación. Para hacerlo, deben presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos personales y aportar los antecedentes que permitan acreditar su derecho al beneficio.