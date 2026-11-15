El tierno gesto del papa León XIV con un grupo de niños que rompió el protocolo

Durante su segundo día de visita en Chiclayo, Perú, el Sumo Pontífice caminaba entre los fieles cuando varios niños esquivaron la seguridad y corrieron a abrazarlo. La tierna escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El Papa fue sorprendido por un grupo de niños que corrió entre el personal de seguridad para abrazarlo.

El papa León XIV continúa su viaje apostólico por Perú y protagonizó un tierno momento con un grupo de niños que se hizo viral en redes sociales . Durante su caminata en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, el Sumo Pontífice fue sorprendido por un grupo de pequeños y pequeñas que rompieron el protocolo y corrieron para abrazarlo.

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Ese momento tan especial, entre risas y abrazos, quedó capturado por las cámaras que lo acompañan a León XIV en todo momento y se viralizó.

Miles de fieles esperaron al Papa en las inmediaciones al santuario cantando "León, hermano del camino". Durante su discurso expresó "¡Cuántas veces llegué para anunciar el Evangelio y regresé habiéndolo comprendido un poco mejor gracias a la fe de ustedes!".

El discurso que dio fue breve en comparación con otros, pero estuvo marcado por la emoción. El Santo Padre contó que la noche antes de comenzar su labor como obispo en Chiclayo, cuando se mantuvo "en oración, pidiendo al Señor, por intercesión de santo Toribio" la gracia de convertirse en un pastor según su corazón.

"Hoy, al mirar los años transcurridos, comprendo que ustedes han sido parte de la respuesta de Dios a aquella súplica. Por eso quiero darles las gracias de todo corazón. Gracias por su fe, por su cariño y por cuanto me enseñaron durante aquellos años", remarcó.

El papa León XIV protagonizó un insólito blooper en Perú: "Perdón estoy..."

Tras dejar Argentina, el papa León XIV llegó a Perú en su última parada de su gira por Sudamérica, y protagonizó un insólito blooper en la Nunciatura Apostólica. Durante la mañana del viernes, el súmo pontífice salió al balcón para saludar a los fieles y comenzó su discurso... en italiano.

"Un breve saluto prima di partire per la prossima fermata di questo viaggio apostolico", comenzó su discurso el Papa sin darse cuenta que no estaba hablando en castellano. Después de unos segundos se dio cuenta de su error y le pidió perdón a la multitud.

"Ah! scusa... estoy hablando italiano... Aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días! En este hermoso día estamos preparados para viajar al próximo lugar de esta visita, a Chiclayo", expresó sonriente.