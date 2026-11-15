15 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El tierno gesto del papa León XIV con un grupo de niños que rompió el protocolo

Durante su segundo día de visita en Chiclayo, Perú, el Sumo Pontífice caminaba entre los fieles cuando varios niños esquivaron la seguridad y corrieron a abrazarlo. La tierna escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Por
El Papa fue sorprendido por un grupo de niños que corrió entre el personal de seguridad para abrazarlo. 

El Papa fue sorprendido por un grupo de niños que corrió entre el personal de seguridad para abrazarlo. 

REUTERS/Yara Nardi

El papa León XIV continúa su viaje apostólico por Perú y protagonizó un tierno momento con un grupo de niños que se hizo viral en redes sociales. Durante su caminata en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, el Sumo Pontífice fue sorprendido por un grupo de pequeños y pequeñas que rompieron el protocolo y corrieron para abrazarlo.

La doctrina social que León XIV reivindicó plantea una oposición de fondo a los fundamentos del programa libertario.
Te puede interesar:

El mensaje del Papa, el costo social del ajuste y las internas de un Gobierno que no logra reordenarse

Ese momento tan especial, entre risas y abrazos, quedó capturado por las cámaras que lo acompañan a León XIV en todo momento y se viralizó.

Miles de fieles esperaron al Papa en las inmediaciones al santuario cantando "León, hermano del camino". Durante su discurso expresó "¡Cuántas veces llegué para anunciar el Evangelio y regresé habiéndolo comprendido un poco mejor gracias a la fe de ustedes!".

El discurso que dio fue breve en comparación con otros, pero estuvo marcado por la emoción. El Santo Padre contó que la noche antes de comenzar su labor como obispo en Chiclayo, cuando se mantuvo "en oración, pidiendo al Señor, por intercesión de santo Toribio" la gracia de convertirse en un pastor según su corazón.

"Hoy, al mirar los años transcurridos, comprendo que ustedes han sido parte de la respuesta de Dios a aquella súplica. Por eso quiero darles las gracias de todo corazón. Gracias por su fe, por su cariño y por cuanto me enseñaron durante aquellos años", remarcó.

El papa León XIV protagonizó un insólito blooper en Perú: "Perdón estoy..."

Tras dejar Argentina, el papa León XIV llegó a Perú en su última parada de su gira por Sudamérica, y protagonizó un insólito blooper en la Nunciatura Apostólica. Durante la mañana del viernes, el súmo pontífice salió al balcón para saludar a los fieles y comenzó su discurso... en italiano.

"Un breve saluto prima di partire per la prossima fermata di questo viaggio apostolico", comenzó su discurso el Papa sin darse cuenta que no estaba hablando en castellano. Después de unos segundos se dio cuenta de su error y le pidió perdón a la multitud.

"Ah! scusa... estoy hablando italiano... Aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días! En este hermoso día estamos preparados para viajar al próximo lugar de esta visita, a Chiclayo", expresó sonriente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La visita de León XIV abrió debates necesarios de cara a 2027.

Fue política: la visita del Papa marcó la agenda oficial y el debate electoral para el 2027

play

Pablo Caruso en TVR: "León XIV puso a la Argentina en modo escucha y el Gobierno perdió por goleada"

León XIV oficia una nueva misa.

En otra jornada agitada, León XIV evocó a Francisco: "La piedad popular como una poderosa fuerza"

El nene cordobés que habló con el Papa León XIV y dejó una frase que se hizo viral: ¿qué le dijo?

Un nene cordobés habló con el Papa y dejó una frase que se hizo viral: ¿qué le dijo?

El video se viralizó en redes sociales. 

El Papa protagonizó un insólito blooper en Perú: "Perdón estoy..."

El Episcopado destacó el impacto de la visita de León XIV.

El Episcopado agradeció al papa León XIV con una carta de despedida: "Toda la Argentina quiso abrazarlo"

Rating Cero

Wanda Nara combinó un abrigo negro con una exclusiva cartera plateada de Louis Vuitton, un modelo vintage que dejó de fabricarse hace años.

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara

Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

El streamer aclaró que era bait-

La explicación de Martín Cirio sobre su postulación a diputado nacional

El cara a cara en PH.

Otro tenso cruce en PH: la incómoda pregunta de Rocío Robles que descolocó a Daniela Celis

Marta Fort compartió imágenes de su casa y mostró distintos detalles de los espacios interiores, donde conviven muebles modernos, accesorios decorativos y una estética contemporánea.

Decoración contemporánea y mucha luz natural: así es la casa de Marta Fort

últimas noticias

Wanda Nara combinó un abrigo negro con una exclusiva cartera plateada de Louis Vuitton, un modelo vintage que dejó de fabricarse hace años.

Cuanto cuesta el bolso vintage que fue descontinuado y que ahora luce Wanda Nara

Hace 6 minutos
Personal de bomberos trabajan en el lugar. 

Vecinos de Remedios de Escalada temen por una nueva fuga de gas: fueron evacuados

Hace 22 minutos
Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro. 

Eduardo Domínguez, picante antes de la final de la Sudamericana con Boca: "Hace 18 años que no ganan nada"

Hace 32 minutos
Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Hace 41 minutos
Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

Hace 52 minutos