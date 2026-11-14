La reconstrucción del ataque homoodiante en Tucumán: "Si no me metía, lo mataban"

Ivanna, madre de uno de los jóvenes agredidos el 25 de octubre, relató los hechos con base en los testimonios de su hijo y su yerno y resaltó las palabras de una mujer que intervino para frenar los golpes. A tres semanas de la agresión, la causa está en la Fiscalía Criminal Nº 1 y la querella pidió que se formulen cargos contra tres personas.

Fran estuvo hospitalizado y llegó a pasar por terapia intensiva tras el ataque homoodiante en San Miguel de Tucumán.

Fran e Iván, una pareja de jóvenes, fueron agredidos a golpes el domingo 25 de octubre por integrantes de un grupo familiar que retiraba muebles de un edificio de calle Muñecas al 64, en el centro de San Miguel de Tucumán, lo que terminó con una de las víctimas en terapia intensiva. Sus allegados denunciaron un ataque homoodiante detrás de la furiosa agresión.

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Ivanna, madre de Iván, reconstruyó la secuencia a partir de lo que le contaron su hijo, su yerno y testigos que se encontraban en el lugar: primero hubo insultos y golpes dentro del inmueble por parte de integrantes de la familia Otero, y luego una golpiza en la salida que terminó con Fran inconsciente y en terapia intensiva.

Los jóvenes se preparaban para salir a cenar cuando encontraron a personas ajenas al edificio que trasladaban muebles y mantenían ocupados los ascensores. De acuerdo con la información recabada por Ivanna, varios vecinos ya se habían quejado porque la mudanza impedía utilizar ese servicio y, además, se realizaba fuera del horario permitido en el consorcio.

Ivanna contó que los agresores advirtieron que Iván y Fran eran pareja cuando uno de ellos intentó terminar la discusión y le dijo al otro: "Amor, ya está, vamos" , expresión que dio paso a insultos homofóbicos en un conflicto que hasta entonces había surgido por el uso de los ascensores durante una mudanza.

Más tarde, cuando Fran ingresó al ascensor para retirarse, uno de los integrantes del grupo introdujo maderas de los muebles que trasladaban y lo golpeó dentro de la cabina, donde lo dejó encerrado , de acuerdo con la reconstrucción que Ivanna hizo a partir del relato de los jóvenes.

La secuencia continuó en la planta baja y en la vereda, donde Fran recibió un golpe que lo hizo caer y golpearse la cabeza contra el suelo. Según contó Ivanna, mientras permanecía en el piso, también recibió patadas en el estómago y perdió el conocimiento, con una herida en la cabeza y mucho sangrado.

Fran, una de las víctimas, tuvo que ser hospitalizado tras el ataque homoodiante que sufrió en Tucumán. Gentileza Ivanna

Iván intentó acercarse para auxiliar a su pareja, pero, según el relato que le transmitió a su madre, dos de los agresores lo sujetaron del cuello hasta impedirle respirar en medio de golpes y gritos. "Mamá, yo ya no podía respirar", le dijo después a Ivanna.

La intervención de una mujer que miraba vidrieras junto a su marido fue decisiva para frenar la golpiza, según mencionó Ivanna. La testigo le contó que tuvo miedo de acercarse por la violencia del grupo familiar, pero también pensó que, si no intervenía, podían matar a uno de los jóvenes.

"Yo tenía terror porque decía: si no me meto, lo matan", recordó Ivanna al reconstruir lo que le dijo la testigo, quien intervino junto con otras personas y gritó hasta que los agresores dejaron de golpear a Fran e Iván, lo que evitó un desenlace peor en plena calle.

Según los testimonios que recibió, un policía llegó mientras se producía el ataque, pero no logró controlar la situación y las personas que estaban en el lugar le pidieron reiteradamente que solicitara refuerzos porque, de acuerdo con la reconstrucción de Ivanna, el efectivo parecía atemorizado y no conseguía frenar la violencia.

Ivanna también señaló que algunos de los integrantes de la familia Otero practican fisicoculturismo y otras actividades deportivas, como rugby, y que tienen vínculos laborales con empresas de seguridad privada. Según explicó, esas características generaron temor entre quienes presenciaron la agresión, que le insistían al policía para que solicitara apoyo y pudiera contener al grupo.

A partir de su reconstrucción y de los testimonios recibidos, se identificó a Mariela, Diego, Gustavo, Jonatan y Biel, integrantes de la familia Otero, como presuntos participantes de la agresión. Después de que el caso tomó estado público, Ivanna recibió mensajes de personas que atribuyeron a la familia otros episodios de violencia en distintos ámbitos.

Las secuelas que dejó el feroz ataque homoodiante

Fran, pareja de Iván y yerno de Ivanna, sufrió un traumatismo de cráneo, perdió el conocimiento y fue trasladado a la Clínica Mayo, donde quedó internado en terapia intensiva. De acuerdo con lo que contó Ivanna, el golpe se produjo cerca de la sien y le dejó una cicatriz permanente en el rostro.

Actualmente, Fran continúa con estudios neurológicos por los mareos y los fuertes dolores de cabeza que persisten, además de recibir atención oftalmológica por las secuelas que sufrió en uno de sus ojos, mientras que Iván debe mantener los controles médicos por las lesiones físicas que le provocó la agresión.

Los dos jóvenes también reciben acompañamiento psicológico para afrontar las consecuencias emocionales del violento ataque. De acuerdo con el testimonio de Ivanna, ambos tienen dificultades para dormir y necesitan ayuda para recuperar el descanso, en un proceso que se suma a los controles y tratamientos médicos que todavía deben sostener de manera cotidiana.

Integrantes de la familia Otero, quienes agredieron a Fran e Iván el domingo 25 de octubre en Tucumán. Gentileza Ivanna

Qué dijeron las autoridades y cómo avanza la causa

En los primeros días, las víctimas reclamaron que la Policía no hubiera detenido a ninguno de los señalados y denunciaron que uno de ellos había recibido protección en la comisaría. También rechazaron la descripción del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien presentó el episodio como un hecho con denuncias cruzadas.

El gobernador Osvaldo Jaldo, por su parte, dijo que se había comunicado con Ivanna y que el Ejecutivo colaboraría para esclarecer lo ocurrido, mientras que el ministro sostuvo que la Policía había recopilado registros de cámaras y puesto las actuaciones a disposición de la Fiscalía para determinar las responsabilidades correspondientes.

Ivanna también denunció que las autoridades minimizaron la gravedad del cuadro de Fran y cuestionó que se informara que estaba en observación. Según señaló, el joven había permanecido internado en terapia intensiva. Ivanna difundió fotografías y videos que registró durante la internación para respaldar su versión frente a las declaraciones oficiales.

Los integrantes de la familia Otero también presentaron una contradenuncia contra los jóvenes, de acuerdo con la información aportada para esta nota. Ivanna afirmó que los agresores tienen vínculos con empresas de seguridad y contactos en ámbitos del poder provincial, y que algunos habrían trabajado como custodios y en dependencias públicas, afirmaciones que se encuentran bajo investigación.

El abogado de Iván, Aníbal Paz, confirmó que ya declararon testigos y que se incorporaron informes médicos y filmaciones del 911, mientras que el expediente continúa en la Fiscalía Criminal N.º 1 de la Capital, a cargo del fiscal Mariano Fernández, bajo investigación por lesiones leves.

Antes, la Fiscalía había acercado una propuesta de conciliación que contemplaba distintas alternativas, como un resarcimiento económico, una disculpa pública o tareas comunitarias. Sin embargo, Iván y Fran rechazaron avanzar por esa vía y pidieron que la investigación continúe hasta aclarar lo sucedido.

"Nuestra respuesta fue un rotundo no y que la Justicia haga su trabajo", expresó Ivanna al resumir la posición de la familia. La querella pidió que se formulen cargos contra tres personas y que se investiguen los insultos homofóbicos denunciados por la pareja, aunque todavía no se formularon cargos en la causa.

Más allá del rechazo a la conciliación, Ivanna aseguró que las víctimas y sus allegados mantienen expectativas en el fiscal Mariano Fernández y confían en que acompañe la investigación, con la esperanza de que la causa avance, permita esclarecer lo ocurrido y evite que otra persona atraviese una situación similar en el futuro.