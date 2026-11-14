Somos conciencia: la enseñanza milenaria que cambia nuestra forma de ver la vida

Dios es la esencia divina que está presente en todo, y cada persona es una expresión de esa conciencia. Durante siglos, grandes seres espirituales nos han recordado que la conciencia es nuestra verdadera identidad.

La vida es una experiencia para recordar quiénes somos.

Desde una mirada espiritual, Dios no sería un ser separado de la creación, sino la esencia divina que está presente en todo. Cada persona sería una expresión de esa conciencia.

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No existiría una verdadera separación entre nosotros y los demás seres. Todo lo que existe sería una manifestación de una misma energía universal, a la que los grandes maestros espirituales llaman conciencia.

En base a este conocimiento es que, durante siglos, grandes seres espirituales nos recuerdan que la conciencia es nuestra verdadera identidad.

La conciencia es aquello que permanece, mientras que el cuerpo, la mente, los pensamientos y las emociones cambian constantemente.

Según esta enseñanza, no somos únicamente nuestro cuerpo ni nuestra personalidad. Somos la conciencia que observa y experimenta la vida a través de ellos.

Todos participamos en la creación de nuestras experiencias. Algunas veces lo hacemos conscientemente y otras, sin advertirlo.

La vida es una experiencia para recordar quiénes somos.

La existencia humana es una oportunidad para experimentar, aprender y recordar nuestra naturaleza espiritual.

La alegría y el sufrimiento forman parte de esa experiencia, pero no definen nuestra verdadera identidad.

Es tan importante aprender a atravesar ambas situaciones sin quedar atrapados en ellas, reconociendo que nuestra esencia permanece más allá de las circunstancias.