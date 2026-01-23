23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Fue campeón de TC Pista, quedó ciego y gracias un amigo pudo volver a manejar

Roberto Carlos Rivas se consagró en el automovilismo en 1998. Sin embargo, su carrera fue truncada cuando quedó en medio de un tiroteo y le entraron 15 perdigones por los ojos. Su vida cambió para siempre y tardó 12 años en aceptar su ceguera.

Por
Rivas fue una de las grandes promesas del automovilismo nacional a fines de los años 90. 

Rivas fue una de las grandes promesas del automovilismo nacional a fines de los años 90. 

El protagonista de esta historia es Kaki Rivas, ex piloto argentino de automovilismo, cuya historia combina tragedia, resiliencia y una amistad que rompió límites. Fue una de las grandes promesas del automovilismo nacional a fines de los años 90. En 1998 se consagró campeón del TC Pista en su temporada debut, con dos victorias y seis podios, un rendimiento que lo impulsó rápidamente a la máxima categoría del país: el Turismo Carretera.

Video: robot humanoide recorrió 100 kilómetros a pie y rompió un Récord Guinness
Te puede interesar:

Video: robot humanoide recorrió 100 kilómetros a pie y rompió un Récord Guinness

En 1999, disputó 15 de las 16 carreras del calendario, alternando entre un Ford Falcon y un Chevrolet, consolidando una proyección deportiva. Pero su carrera y su vida cambiaron de forma abrupta el 9 de noviembre de 1999. Mientras se dirigía a realizar un trámite bancario, fue víctima de un asalto armado.

Los disparos impactaron en su rostro y los perdigones dañaron el nervio óptico, provocándole una ceguera total. En cuestión de segundos, el piloto profesional perdió la vista y, con ella, el mundo tal como lo conocía.

Embed

Con el paso del tiempo, Rivas reconstruyó su vida lejos de las pistas. Aprendió a adaptarse a una nueva realidad, a redefinir su identidad y a transformar la pérdida en una forma distinta de fortaleza. Años después, en un gesto profundamente simbólico, un amigo lo llevó a un campo abierto para que pudiera volver a experimentar una de las sensaciones que habían marcado su existencia: la conducción.

No se trató de una hazaña deportiva ni de un acto temerario. Fue una experiencia breve, cuidada y acompañada, donde Kaki volvió a sentarse al volante guiado por la voz de alguien en quien confiaba. Durante esos minutos regresaron estímulos que parecían perdidos para siempre: el sonido del motor, el viento en el rostro, la vibración del vehículo, la memoria corporal de la velocidad. No fue una competencia, fue un reencuentro con su propia historia.

Hoy, lejos de quedar anclado en el pasado, Kaki Rivas construyó una nueva identidad deportiva. Es jugador de tenis para personas no videntes y representa a la Argentina en torneos internacionales, demostrando que la superación no siempre consiste en volver a lo que se fue, sino en crear algo nuevo desde lo que quedó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La creatividad del usuario de TikTok se hizo viral en la red social X.

Video viral: un usuario de TikTok subió un hilarante clip sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

El escalofriante momento quedó capturado en un video. 

Video: el momento en que un tiburón mordió a una turista en Brasil

El diagnóstico sorprendente que recibió la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore.

Es hija de famosos, siempre se sintió diferente y un diagnóstico lo cambió todo: qué descubrió

play

Crece el reclamo de los trabajadores de la Granja Tres Arroyos: "Necesitamos una respuesta urgente"

play

Hallaron muerta a la mujer desaparecida tras el incendio en un conventillo de La Boca

play

Nuevo parte médico de Bastian: volverán a operarlo para ponerle una placa en la cabeza

Rating Cero

Andy Chango se enojó con el jurado.

MasterChef Celebrity 2026: Andy Chango explotó de bronca y amenazó con renunciar

La renovación no se limita al pelo.

La impresionante transformación de Caramelito Carrizo: será tendencia en 2026

Facundo Arana y María Susini llevaban 19 años de relación.

Facundo Arana y María Susini se separaron tras 19 años de relación

La cinta ya se encuentra en producción bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de éxitos anteriores como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. 

Este será el protagonista de Avengers Doomsday y los fans de Marvel están como locos: de quién se trata

Conspiraciones políticas, sacrificios personales y duelos épicos se llevan la atención en este relato.
play

La película que se destaca en Netflix y es protagonizada por Leonardo DiCaprio: será tu favorita

La pelicula explora las tensiones personales y políticas que atraviesan a ambas reinas.
play

Hoy en Netflix: el drama de época protagonizado por Margot Robbie basado en hechos reales

últimas noticias

Dos tenistas fueron detenidos por gestos racistas.

Polémica en Brasil: dos tenistas fueron detenidos por realizar gestos racistas en un partido

Hace 2 minutos
Parrilla y bodegón: un clásico de la cocina porteña en Villa Urquiza.

La parrilla de Buenos Aires con albóndigas caseras, pastas artesanales y guarniciones tradicionales

Hace 4 minutos
Los pequeños pueblos uruguayos conservan identidad local, historia y tradiciones auténticas

Estos son los cinco pueblos más chicos de Uruguay: ideales para visitar en 2026

Hace 15 minutos
El diagnóstico sorprendente que recibió la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore.

Es hija de famosos, siempre se sintió diferente y un diagnóstico lo cambió todo: qué descubrió

Hace 18 minutos
El avance de los pagos digitales y la reducción del efectivo modificaron la forma de llevar pertenencias personales.

Adiós a la billetera tradicional: este es el invento que otorga mayor sencillez y seguridad

Hace 24 minutos