Cuáles son todos los fines de semana largos que tiene confirmado el 2026

El repaso completo de las fechas clave del calendario se vuelve una herramienta fundamental para quienes ya están pensando en vacacionar.

  • Habrá cuatro descansos XXL de cuatro días, entre Carnaval, marzo, julio y diciembre.
  • Abril combinará Malvinas y Semana Santa en un solo período extendido.
  • Mayo ofrecerá dos fines de semana largos antes de mitad de año.
  • Diciembre cerrará el calendario con dos descansos clave, uno de ellos de cuatro días.

El calendario 2026 ya empieza a perfilarse como uno de los más atractivos para quienes buscan organizar escapadas, mini vacaciones o simplemente aprovechar mejor los descansos a lo largo del año. Con una combinación de feriados inamovibles, fechas trasladables y días no laborables con fines turísticos, el próximo año ofrecerá varias oportunidades para cortar con la rutina y planificar viajes con anticipación.

Este será el último fin de semana largo de enero antes del próximo feriado nacional.
Será feriado el lunes 26 de enero: a qué se debe y quiénes tienen fin de semana largo en 2026

Desde los clásicos fines de semana largos de Carnaval y Semana Santa hasta otros menos previsibles que se arman gracias a los llamados “puentes turísticos”, el 2026 promete un esquema de descansos estratégicamente repartidos en casi todos los meses. Esto no solo impacta en el turismo interno, sino también en la organización familiar, laboral y escolar de millones de personas.

Qué fines de semana largos habrá en 2026

feriado-2024-argentinajpg

Con los días no laborables turísticos ya incorporados, el calendario 2026 tendrá 12 fines de semana largos confirmados a lo largo del año.

El primero llegará a mediados de febrero, del sábado 14 al martes 17, con un descanso XXL de cuatro días por Carnaval. Más adelante, marzo volverá a ofrecer otro período extendido, del sábado 21 al martes 24, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Abril concentrará uno de los tramos más esperados: desde el jueves 2 hasta el domingo 5 se combinarán el feriado por Malvinas con Semana Santa. En mayo habrá dos oportunidades claras para cortar la semana laboral: del viernes 1 al domingo 3 por el Día del Trabajador y del sábado 23 al lunes 25 por la Revolución de Mayo.

El esquema continúa en junio con un fin de semana largo del sábado 13 al lunes 15, gracias al feriado por Güemes. En julio, el Día de la Independencia se unirá a un día no laborable turístico y permitirá cuatro días seguidos de descanso, del jueves 9 al domingo 12. Agosto también tendrá su pausa extendida del sábado 15 al lunes 17, por el feriado de San Martín.

Hacia el último tramo del año, octubre sumará un descanso del sábado 10 al lunes 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y noviembre repetirá la fórmula del sábado 21 al lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional. El cierre de 2026 será fuerte en materia de descanso: diciembre tendrá un fin de semana XXL del sábado 5 al martes 8 por la Inmaculada Concepción de María y otro más corto del viernes 25 al domingo 27 por Navidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
