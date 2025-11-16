Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cuánto saldrá el boleto mínimo desde este lunes Las líneas nacionales que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires subirán sus tarifas casi un 10%. Lo decidió el Ministerio de Economía en el marco del recorte de subsidios al transporte público. Por







Las líneas afectadas son las que cruzan la General Paz y el Riachuelo.

Las líneas de colectivos nacionales que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán sus tarifas un 9,7% a partir del lunes 17 de noviembre, de manera que el boleto mínimo se acercará a los $500 y, a pesar de la suba, seguirá siendo más barato que las líneas porteñas y provinciales.

La decisión fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya venía evaluando un aumento de las tarifas después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La medida fue confirmada por fuentes del Ministerio a la agencia Noticias Argentinas y se publicaría este lunes en el Boletín Oficial.

El aumento afecta a los colectivos nacionales que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), específicamente aquellos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo. Con esta suba, el boleto mínimo pasa de $451,01 a $495, siempre que el usuario tenga SUBE registrada.

El último aumento de estas líneas había sido a mediados de julio, antes del proceso electoral, y después de otras subas en mayo y junio, para completar un total de 21,52% en tres meses. De todas maneras, sigue siendo el boleto mínimo más barato: el de los colectivos porteños es $568,82 y, para los provinciales, $573,09.

Cuánto sale el boleto de los colectivos nacionales desde el lunes 17 de noviembre Los valores oficiales se publicarán este lunes en el Boletín Oficial, pero, siguiendo el aumento del 9,7%, el cuadro tarifario quedaría de la siguiente manera:

Tramo de 0 a 3 kilómetros: de $451,01 a $495.

Tramo de 3 a 6 km: de $502,43 a $551.

Tramo de 6 a 12 km: de $541,13 a $594.

Tramo de 12 a 27 km: de $579,87 a $636.

Tramo de más de 27 km: de $618,35 a $678.