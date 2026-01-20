Nuevas denuncias contra Julio Iglesias: tres trabajadores lo demandaron por despido injustificado

Los exempleados fueron echados cuando inició la pandemia del coronavirus, en 2020, y reclaman el pago de su indemnización. Argumentan que el artista podría saldar la deuda con "cinco o seis vinos de su cava personal".

Rogelio y Eleuterio Villanueva trabajaron durante años en la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, pero fueron despedidos sin motivos al iniciarse la pandemia.

Después de que dos exempleadas del cantautor español Julio Iglesias lo denunciaran por agresión sexual , ahora se conoció que hace años hay otros tres antiguos trabajadores del músico que presentaron demandas en su contra. Se trata de antiguos encargados de tareas de mantenimiento en su mansión en Punta Cana , en República Dominicana, que fueron despedidos sin justificativo al iniciar la pandemia del Covid-19, en 2020.

Uno de los trabajadores que denunció a Iglesias es Rogelio Villanueva . Él comenzó a trabajar en la mansión del músico en 1999, pero 21 años más tarde fue despedido sin explicación y en plena pandemia del coronavirus. A su hermano Eleuterio , quien trabajaba en el mismo lugar hacía 9 años, también lo mandaron a su casa ese mismo día.

Los hermanos no solo no tuvieron una explicación formal de su despido, sino que tampoco les pagaron la indemnización correspondiente al ser echados. Según una declaración judicial de Eleuterio, Iglesias le dijo que no quería que ellos estuvieran "entrando y saliendo" de su complejo.

Los hermanos Villanueva iniciaron la demanda contra Iglesias en 2020 , al poco tiempo de ser despedidos. Su abogado, Eloy Bello Pérez, aseguró que el cantautor español contrata a trabajadores especializados en tareas como carpintería, soldadura o pintura para el mantenimiento de una villa con múltiples casas, oficinas y un estudio de grabación, pero los califica de "domésticos", lo cual conlleva menores derechos laborales.

"Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización, porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como choferes", sostuvo el abogado en una entrevista concedida a ElDiario.es y Univisión.

Además de sus prestaciones laborales, los hermanos solicitan una indemnización por despido injustificado. En la primera sentencia que obtuvieron, en 2022, no se les reconoció el derecho. Villanueva esperaba recibir un millón de pesos (u$s15.700) por daños y perjuicios morales por haber trabajado todos los días "sin derecho a descanso" ni "visita de sus familiares".

mansiones julio iglesias "Corales 5" es el inmenso complejo de mansiones que tiene Julio Iglesias en Punta Cana, en República Dominicana.

El juzgado de Trabajo de La Altagracia sentenció al cantante a pagar algo más de 58.000 pesos dominicanos (u$s914) a Rogelio y 29 mil (u$s457) a Eleuterio. Ellos apelaron y finalmente los juzgados de trabajo de San Pedro de Macorís dictaminaron en junio de 2024 que el despido sí había sido injustificado, por lo que sentenciaron a Iglesias a pagar unos $3.8 millones (u$s51 mil) en indemnizaciones a los hermanos.

Hasta el momento, el cantautor español no pagó las indemnizaciones y los hermanos continúan reclamando. "Las prestaciones equivalen a cinco o seis botellas de vino de su cava. Ya con eso lo hubiese pagado", dijo el abogado Bello Pérez.

Al igual que los hermanos Villanueva, el pintor y soldador Evenson Lindor también demandó a Julio Iglesias por despido injustificado, por lo que exige el pago de algo más de 320.000 pesos dominicanos (u$s4.500). Él trabajó durante cuatro años en la mansión de Iglesias y su caso todavía no fue resuelto.

El cantante Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual por dos exempleadas que trabajaron en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas. Los presuntos delitos ocurrieron entre enero y octubre de 2021 y se podrían sumar maltrato laboral y trata de personas.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", definió Rebeca. Iglesias la mandaba a llamar al final de su jornada laboral para abusar de ella con complicidad o participación de una encargada, de acuerdo al relato de la denunciante.

Julio Iglesias Redes sociales

Laura detalló episodios específicos de contacto físico sin consentimiento: "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones". La profesional aseguró que el cantante la besó en la boca y le tocó el pecho sin pedirle permiso.

Los equipos periodísticos de elDiario.es y Univisión Noticias les asignaron nombres ficticios a las víctimas para permitirles contar sus historias de forma resguardada. Rebeca trabajaba como empleada del servicio doméstico y Laura como fisioterapeuta.

La fisioterapeuta señaló que el cantante tiene "dos personalidades": una "encantadora" y otra "superdéspota que busca quebrarte". Ambas lo describieron como una persona "muy controladora".

Embed - EXCLUSIVA | Rebeca, extrabajadora de Julio Iglesias: "Me decía que era una princesa con suerte"

Rebeca afirmó que espera que "todo lo que hacía Julio Iglesias allí no quede impune y que habrá consecuencias". Por su parte, Laura expresó querer que su denuncia sirva para enviar un mensaje "a todas las víctimas".

"Quiero que mi voz les dé fuerza y hablen, y entre todas logremos hacer justicia. No lo hago solo por mí, también lo hago por ellas, porque no es justo ni lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico, psicológico y sexual", aseguró.