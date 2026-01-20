20 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei llegó a Davos para exponer en el Foro Económico Mundial

El Presidente arribó acompañado de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.

El Presidente llegó con su ya habitual mameluco de YPF.

El presidente Javier Milei arribó este martes a la ciudad de Davos, Suiza, para participar y exponer en el Foro Económico Mundial, en un discurso donde la expectativa se centra en si mantendrá el tono confrontativo de los años anteriores y si habrá alineamientos públicos a la política internacional de Donald Trump.

javier Milei coincidirá en un evento con Donald Trump. 
La Oficina del Presidente compartió en X una imagen de la llegada a la ciudad europea de la comitiva oficial integrada por el jefe de Estado, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.

Este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó una modificación en la agenda de actividades de Milei al comunicar que participará de la firma del Consejo de Paz que impulsa el mandatario estadounidense para reducir la influencia diplomática de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Expectativa por el discurso de Javier Milei en Davos

Desde Suiza, Guido Agostinelli contó el clima en la previa de la participación de Milei en el foro. "Hay distintas teorías. Hay quienes dicen que va a seguir con la idea de dar un discurso como el del año pasado, más anti woke. Pero, a su vez, a lo que llama el lema acá del Foro de Davos es a tratar de construir consensos. Acá no es solamente lo que viene a hablar el Presidente, sino que también hay muchas charlas de distintos socios, jefes de estado y todo lleva a tratar de encontrar soluciones", explicó.

"Así que es una incógnita cuál va a ser el discurso de Milei, si se va a alinear más con la línea que tiene Davos o va a seguir en un discurso más confrontativo y más por el lado cultural siendo que esto es un foro económico. La expectativa es bastante amplia. Hay versiones distintas sobre cuál va a ser el discurso", agregó.

El economista remarcó que "una hora antes de que hable el Presidente va a hablar Trump, y obviamente la expectativa está centrada en el norteamericano, más que nada porque tampoco se sabe cómo va a ir orientado su discurso en medio de este conflicto". "Pensemos que estamos en Europa y que Trump ha declarado sus intenciones de anexar Groenlandia", subrayó.

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos

Durante más de cinco décadas, el Foro ha reunido a líderes de empresas, gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, el mundo académico y las nuevas generaciones "para comprender los desafíos globales y hacer que el mundo avance en conjunto".

La Reunión Anual convoca a líderes de una amplia gama de países, sectores y comunidades para fomentar un intercambio abierto y un diálogo práctico sobre los desafíos globales.

Entre los participantes se encuentran directores ejecutivos y presidentes de las empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, altos funcionarios públicos de los países del G7, G20 y BRICS, así como directores de organizaciones internacionales.

Dado que la mitad de los líderes asistentes provienen del Sur Global, la reunión refleja un conjunto diverso de perspectivas moldeadas por diferentes contextos económicos, sociales y regionales.

Agenda actualizada de Javier Milei en Davos

Martes 20 de enero

  • 20:30 a 16:30 - Encuentro del señor Presidente con Maurice Ostro

Miércoles 21 de enero

  • 10:05 a 06:05 - Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin
  • 10:15 a 06:15 - Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”
  • 11:30 a 07:30 - Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales
  • 15:30 a 11:30 - Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende
  • 15:45 a 11:45 - Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

Jueves 22 de enero

  • 10:30 a 06:30 - Ceremonia de Firma del Consejo de Paz
  • 12 a 8 (a confirmar) - Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg
  • Actividad y horario a confirmar - Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes
  • Actividad y horario a confirmar - Encuentro del señor Presidente de la Nación con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain
  • 17 a 13 - Partida del Presidente de la Nación y su comitiva hacia la República Argentina

Viernes 23 de enero

  • 06 hs - Arribo a la ciudad de Buenos Aires
