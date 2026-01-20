21 de enero de 2026 Inicio
Robaron una casa rodante con una familia adentro y abandonaron a dos niños en medio de la ruta

El hecho ocurrió cuando la familia estaba llegando a Mar del Plata para empezar sus vacaciones. Los ladrones aprovecharon que el conductor se había bajado del vehículo para higienizarse.

Una familia de mendocinos esperaba que este verano fuera especial. Desde su provincia, ellos viajaron en una casa rodante hasta la ciudad costera de Mar del Plata para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, vivieron una verdadera película de terror cuando un grupo de delincuentes ingresó a la camioneta para robarles y luego se llevó el vehículo con parte de su familia dentro, mientras que otros dos niños del grupo quedaron abandonados en la ruta.

Revelan un nuevo parte médico de Bastian: cuál es el estado de salud del niño

El hecho ocurrió este lunes cerca de las 11 de la noche, a la altura del kilómetro 7 de la Ruta provincial 227, en Mar del Plata. Tres delincuentes armados interceptaron al vehículo en el que viajaban el matrimonio y sus cuatro hijos. Los maleantes se llevaron la casa rodante con algunos integrantes de la familia: dos niños, de 6 y 8 años, y su madre.

Según informaron fuentes policiales, el padre de la familia —José David Matmud, de 44 años— conducía una camioneta Toyota Hilux con una casilla rodante en la que viajaban su esposa e hijos. En un momento, el hombre frenó al costado de la ruta para higienizarse, pero fue sorprendido por los tres maleantes que, a punta de pistola, lo amenazaron y se llevaron el vehículo con él dentro.

La esposa del conductor, junto a un hijo y una hija, quedaron adentro de la casilla. Los otros dos niños, que habían bajado junto a su padre para orinar, se quedaron abandonados al costado de la ruta cuando los ladrones se llevaron la camioneta.

Pocos minutos más tarde, uno de los ladrones obligó a toda la familia a que se arrojara del vehículo en marcha. Tras lograr ponerse todos a salvo, Matmud pudo comunicarse con la policía para denunciar el hecho.

Inmediatamente, la policía activó un operativo para encontrar a los dos niños que habían quedado abandonados en la ruta y para hallar la camioneta robada. Finalmente, los chicos fueron encontrados al poco tiempo y fueron trasladados a una dependencia, donde quedaron resguardados y en óptimo estado de salud.

Este martes por la mañana, las fuerzas de seguridad lograron encontrar la camioneta junto a su casilla en un descampado en el barrio Hipódromo.

La causa quedó caratulada como robo y hallazgo automotor, a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia hizo la denuncia correspondiente, pero hasta el momento no pudieron encontrar a los ladrones. Ninguno de los integrantes de la familia presentó lesiones y todos se encuentran en buen estado de salud, a pesar del mal momento vivido.

