Miranda Rijnsburger utilizó las redes sociales para apoyar a su marido, quien fue acusado de abusar sexualmente de dos exempleadas.

Hasta ahora, Miranda Rijnsburger había mantenido el silencio como forma de apoyo incondicional a su marido, el cantante Julio Iglesias. Finalmente, el hermetismo se quebró y eligió la cuenta personal de Instagram del artista español para realizar su descargo . "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad", escribió su esposo y ella respondió: "A tu lado siempre".

La historia de Rijnsburger y el afamado artista comenzó en 1991 en el aeropuerto de Yakarta, cuando la modelo tenía 25 años. Desde ese momento ambos quedaron flechados y su vínculo se fortaleció, marcando claros límites que pudieran mantener el rol de ella como acompañante del artista: bajo perfil y adaptada totalmente a la vida del músico. Pasaron los años y formaron una familia numerosa. Tienen cinco hijos en común: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo.

A pesar de las circunstancias que rodean a la familia, construyeron una vida pública tradicional manteniendo a resguardo las intimidades. En las pocas apariciones públicas de la modelo, siempre se mostró en su rol de acompañante del artista, dejándolo en el centro de la escena y reforzando una decisión que se mantuvo inalterable con los años.

Sin embargo, debido a la conocida situación que enfrenta el cantante tras haber sido acusado de agresiones sexuales , abusos y humillaciones por dos exempleadas , Miranda Rijnsburger rompió el silencio. "A tu lado siempre" , escribió la modelo antes de que su esposo desactivara los comentarios de la publicación que hizo en su cuenta de Instagram. En tanto, él respondió con un like al mensaje de apoyo de su mujer.

Cómo es la relación entre Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias

Julio y Miranda, quienes se conocieron en 1991, mantienen una relación sólida desde hace 35 años. Tienen cinco hijos en común y viven en casas separadas. La pareja, que hoy está en el ojo público, aclaró en varias oportunidades que no están distanciados, sino que eligen no compartir un mismo hogar como una forma de convivencia que ambos sostienen desde hace años y que mejora el vínculo.

En muy pocas palabras, Miranda Rijnsburger demostró apoyo a su marido y padre de sus hijos: "A tu lado, siempre". El comentario de la modelo refuerza la posición que adoptó a lo largo de su matrimonio: aun viviendo en casas separadas, sigue demostrando lealtad al padre de sus hijos.

Julio Iglesias Julio Iglesias.

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales en su mansión

Julio Iglesias fue denunciado por agresiones sexuales a dos extrabajadoras de sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, durante 2021, según publicaron dos medios españoles.

La investigación, publicada por eldiario.es en colaboración con Univision Noticias, presentó los testimonios de una empleada del servicio doméstico y de una fisioterapeuta que aseguran haber desempeñado su labor en régimen interno en las residencias del artista.

Las mujeres le presentaron a los medios una serie de documentaciones que respaldan su relación laboral con el compositor español, como, por ejemplo, documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.

En el relato de ambas empleadas, detallan haber sufrido agresiones sexuales como “penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas”, indican los medios. Al mismo tiempo, una de ellas aseguró que era obligada a efectuarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.