La versión de Marta Fort tras atropellar a una anciana: "Lo único que tengo que decir..." La hija de Ricardo Fort hizo un descargo sobre el accidente con la mujer de 89 años en donde apuntó a la prensa. + Seguir en







La heredera de Fort respondió a las acusaciones en su contra. Redes sociales

La hija de Ricardo Fort, Marta, rompió el silencio tras el siniestro vial en el que chocó a una anciana de 89 años con su auto. Después de que trascendiera que la mujer había quedado inconsciente en el suelo, la joven usó sus redes para dar su propia versión sobre el episodio.

El hecho ocurrido este sábado en el barrio de Las Cañitas, cuando Fort conducía su auto BMW por la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze. En el choque también resultó herido un hombre de 31 años. En su descargo, Marta Fort se encargó de destacar que asistió en todo momento a la víctima.

Según contó la periodista Pilar Smith en LAM, por América, la mediática decidió aclarar que "la mujer no se fue inconsciente en la ambulancia", según detalló en una historia de Instagram.

La heredera de Fort respondió a las acusaciones en su contra Redes sociales "La señora nunca estuvo inconsciente y fue un socorro por prevención. La señora se comunicó en el momento con la Policía explicándole lo que había pasado", escribió la heredera.