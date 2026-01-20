IR A
La versión de Marta Fort tras atropellar a una anciana: "Lo único que tengo que decir..."

La hija de Ricardo Fort hizo un descargo sobre el accidente con la mujer de 89 años en donde apuntó a la prensa.

La heredera de Fort respondió a las acusaciones en su contra.

La heredera de Fort respondió a las acusaciones en su contra.

Redes sociales

La hija de Ricardo Fort, Marta, rompió el silencio tras el siniestro vial en el que chocó a una anciana de 89 años con su auto. Después de que trascendiera que la mujer había quedado inconsciente en el suelo, la joven usó sus redes para dar su propia versión sobre el episodio.

Las declaraciones del músico no tardaron en volverse virales por su crudeza.
El hecho ocurrido este sábado en el barrio de Las Cañitas, cuando Fort conducía su auto BMW por la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze. En el choque también resultó herido un hombre de 31 años. En su descargo, Marta Fort se encargó de destacar que asistió en todo momento a la víctima.

Según contó la periodista Pilar Smith en LAM, por América, la mediática decidió aclarar que "la mujer no se fue inconsciente en la ambulancia", según detalló en una historia de Instagram.

La heredera de Fort respondió a las acusaciones en su contra

"La señora nunca estuvo inconsciente y fue un socorro por prevención. La señora se comunicó en el momento con la Policía explicándole lo que había pasado", escribió la heredera.

Cómo sigue la investigación por el choque de Marta Fort

Según trascendió a partir de fuentes judiciales, Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años, quien cayó al suelo y debió ser asistida por personal del SAME. El episodio es investigado por las autoridades correspondientes y la joven fue citada a declarar por el hecho. La hija de Ricardo Fort protagonizó el incidente vial en Palermo, mientras conducía un automóvil BMW y embistió a la mujer de 89 años.

