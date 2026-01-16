Julio Iglesias respondió a las denuncias de sus exempleadas: "Son acusaciones absolutamente falsas"

El cantante publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que asegura que los testimonios de las dos mujeres que lo acusaron le causan "absoluta tristeza".

Luego de las acusaciones de sus exempleadas , Julio Iglesias lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que se defiende y desmiente los testimonios de las dos víctimas que aseguraron haber sufrido abusos sexuales de su parte entre febrero y octubre del 2021. “Me causa una gran tristeza”, indicó.

En algunas de las frases, las víctimas contaron: “ Todas las mujeres que entran a trabajar en la casa de Julio Iglesias son víctimas. Yo creo que el impacto de nosotras acudamos a la Justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona a que hablen, y que crean en la Justicia. Y que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas y nada más".

Las trabajadoras fueron contratadas para las residencias que el artista tiene en República Dominicana y Bahamas. Ambas afirmaron haber sido sometidas a presiones para mantener relaciones sexuales con episodios de penetraciones sin consentimiento. Además, relataron haber recibido agresiones físicas como cachetazos y humillaciones verbales.

Ante esto, lanzó un comunicado: “ Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluyó.

Qué dijeron las Trillizas de Oro sobre Julio Iglesias y las denuncias de abuso sexual

Las Trillizas de Oro rompieron el silencio tras las denuncias de abuso sexual contra Julio Iglesias: "Nunca vivimos nada de lo que se dice", aseguraron sobre el músico de 82 años.

María Emilia, María Eugenia y María Laura Rousse, que iniciaron su carrera cuando como coristas del cantante en 1978, en su adolescencia, se distanciaron de las versiones de violencia sexual y agresiones físicas que enfrenta al ídolo español.

"Mientras trabajábamos con Julio nunca vivimos nada de lo que se está diciendo de él en estos días. Por eso no queremos hacer ningún comentario sobre el tema", detallaron dos de las mediáticas al diario La Nación.

La imagen de la vida familiar de "el cantante de las novias", tal como se lo conoce por su fama de romántico y sus varios matrimonios y relaciones, con las que tuvo 8 hijos, se vio salpicado por las denuncias de dos exempleadas, una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta.

Noticia en desarrollo.-