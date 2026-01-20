IR A
IR A

"No tenés códigos": Cecilia Roth, furiosa por los rumores de peleas en la serie de Moria Casán

La actriz habló sobre las supuestas internas con sus colegas Sofía Gala y Griselda Siciliani, quienes protagonizan junto a ella la ficción de Netflix sobre La One.

La actriz fue una de las elegidas para personificar a la mítica conductora argentina.

La actriz fue una de las elegidas para personificar a la mítica conductora argentina.

Redes sociales

La actriz Cecilia Roth se mostró furiosa por los rumores sobre supuestos conflictos que rodean su participación en la serie sobre Moria Casán, y apuntó contra un cronista: "No tenés códigos", afirmó.

El fotógrafo y cocinero fue letal contra sus padres.
Te puede interesar:

El duro descargo de Brooklyn Beckham contra sus padres: "Me dejaron sin otra opción"

La artista personifica a la exvedette en su etapa adulta y, según trascendió, llegaría tarde a las grabaciones, por lo que el clima con sus colegas no sería el mejor. "Me cuentan que todos los días el rodaje comienza tarde, a las 12. Llega tarde todos los días. Se cansan de esperarla", comentaron desde adentro de la ficción.

"Terminaron cambiando el horario de citación al mediodía por ella y, por eso, tienen que pagar más a la técnica, porque se extiende la jornada de grabación hasta la noche”, dijeron sobre la serie de Netflix.

Embed

En Intrusos, por América, el panelista Daniel Ambrosino detalló que la "chica Almodóvar" no tiene feeling con el director. "No está en discusión la calidad actoral de Cecilia, pero no habría onda”, explicó sobre la relación entre Roth y Javier Van de Couter, responsable de la dirección.

Según reveló el periodista, "están haciendo pruebas de cámara todo el tiempo y no la estarían encontrando". En este sentido, explicó que la falla sería estética, de imagen, de vestuario y de maquillaje. "No le estarían dando en la tecla para encontrar ese punto de imagen parecido al de Moria. No da con las facciones", sentenció.

Embed

Qué se sabe sobre la serie de Moria en Netflix

La serie de Moria Casán en Netflix es una biopic ficcional que narra la vida de la conductora argentina a través de tres etapas distintas, interpretadas por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y su propia hija, Sofía Gala Castiglione. La historia explora su carrera, la personalidad multifacética y momentos clave en la vida de la actriz, según su propia visión. La exmujer de Fito Páez comparte el set con Sofía Gala, hija de Moria y Mario Castiglone, y Griselda Siciliani, que personifican a la conductora en su etapa de adolescencia y juventud.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas fue determinante con Griselda Siciliani.

Tras el escándalo con Luciano Castro, Sabrina Rojas cruzó con todo a Griselda Siciliani

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

Griselda Siciliani evitó hablar de su separación con Luciano Castro.

Habló Griselda Siciliani en medio del escándalo con Luciano Castro

La famosa eligió enfocarse en sus deseos personales para este 2026.

Lejos de Luciano Castro, Sabrina Rojas dejó un enigmático posteo sobre el amor: "Así, en ese orden"

Siciliani comenzó a evitar a la prensa.

Griselda Siciliani evitó hablar sobre Luciano Castro y encendió el rumor más fuerte

últimas noticias

La esposa del cantante nació en Leimuiden, un pequeño pueblo de los Países Bajos. 

La esposa de Julio Iglesias rompió el silencio tras las denuncias: "A tu lado siempre"

Hace 15 minutos
La niña sobreviviente logró escapar por una ventana.

Milagro en el choque de trenes de España: una niña de 6 años fue la única sobreviviente de su familia

Hace 28 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 21 de enero

Hace 31 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 21 de enero

Hace 33 minutos
play

Derrumbe y susto en Villa Crespo: un balancín de una obra en construcción cayó sobre una vivienda

Hace 47 minutos