"No tenés códigos": Cecilia Roth, furiosa por los rumores de peleas en la serie de Moria Casán La actriz habló sobre las supuestas internas con sus colegas Sofía Gala y Griselda Siciliani, quienes protagonizan junto a ella la ficción de Netflix sobre La One.







La actriz fue una de las elegidas para personificar a la mítica conductora argentina. Redes sociales

La actriz Cecilia Roth se mostró furiosa por los rumores sobre supuestos conflictos que rodean su participación en la serie sobre Moria Casán, y apuntó contra un cronista: "No tenés códigos", afirmó.

La artista personifica a la exvedette en su etapa adulta y, según trascendió, llegaría tarde a las grabaciones, por lo que el clima con sus colegas no sería el mejor. "Me cuentan que todos los días el rodaje comienza tarde, a las 12. Llega tarde todos los días. Se cansan de esperarla", comentaron desde adentro de la ficción.

"Terminaron cambiando el horario de citación al mediodía por ella y, por eso, tienen que pagar más a la técnica, porque se extiende la jornada de grabación hasta la noche”, dijeron sobre la serie de Netflix.

Embed CECILIA ROTH FURIOSA TRAS LA GRABACIÓN DE LA SERIE DE MORIA#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/ZOLVm0M1pK — América TV (@AmericaTV) January 20, 2026 En Intrusos, por América, el panelista Daniel Ambrosino detalló que la "chica Almodóvar" no tiene feeling con el director. "No está en discusión la calidad actoral de Cecilia, pero no habría onda”, explicó sobre la relación entre Roth y Javier Van de Couter, responsable de la dirección.

Según reveló el periodista, "están haciendo pruebas de cámara todo el tiempo y no la estarían encontrando". En este sentido, explicó que la falla sería estética, de imagen, de vestuario y de maquillaje. "No le estarían dando en la tecla para encontrar ese punto de imagen parecido al de Moria. No da con las facciones", sentenció.