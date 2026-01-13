"¿Estás muerto?", la app pensada para personas que viven solas

13 de enero de 2026 Inicio
Una aplicación diseñada para alertar sobre muertes en soledad se convirtió en la más descargada en China, tras captar el interés de millones de jóvenes que viven solos en las grandes ciudades.

Una aplicación diseñada para personas que viven solas se convirtió en la más descargada en China bajo la premisa de confirmar el estado vital del usuario. El sistema de la plataforma, denominada "¿Estás muerto?", requiere que el individuo presione un botón cada 48 horas para certificar que se encuentra bien, automatizando una alerta en caso de inactividad.

Si el usuario no cumple con el registro periódico, la herramienta contacta de inmediato a un número de emergencia previamente designado para advertir que el titular podría estar en peligro. Pese a un lanzamiento discreto en mayo del año pasado, el servicio alcanzó la cima de los rankings de pago en las últimas semanas ante la demanda masiva de hogares unipersonales.

La empresa se describe a sí misma como “una compañera de seguridad... tanto si eres un trabajador de oficina que vive solo, un estudiante que vive lejos de casa o cualquier persona que haya elegido un estilo de vida solitario”. La propuesta apunta a mitigar la desprotección de quienes no cuentan con una red de contención presencial diaria.

El fenómeno responde a una tendencia demográfica creciente, ya que proyecciones del medio estatal Global Times indican que para 2030 habrá hasta 200 millones de hogares solitarios en China. Los usuarios sostienen que “las personas que viven solas en cualquier etapa de su vida necesitan algo así, al igual que los introvertidos, quienes sufren depresión, los desempleados y otras personas en situaciones vulnerables”.

La popularidad de la app refleja una angustia social sobre el fallecimiento sin asistencia en contextos de aislamiento. Como señalan testimonios en redes sociales, persiste el miedo a morir sin que nadie lo note: “A veces me pregunto: si muriera solo, ¿quién recogería mi cuerpo?”, resumió uno de los nuevos suscriptores del servicio.

