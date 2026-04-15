15 de abril de 2026 Inicio
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Nueva jornada de protesta en la UBA: clases magistrales, talleres y servicios de salud gratuitos

La Universidad de Buenos Aires brindará diferentes actividades durante el 15 y 16 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Farmacia y Bioquímica en defensa de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial.

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Nueva jornada de protesta en la UBA: clases magistrales, talleres y servicios de salud gratuitos
Prensa AGD-UBA
Uno de los tráileres de la Facultad de Odontología de la UBA.

Uno de los tráileres de la Facultad de Odontología de la UBA.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante una jornada nacional de 24 horas en defensa de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial. Durante el miércoles y jueves, realizarán clases magistrales, talleres y servicios de salud gratuitos en la Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Farmacia y Bioquímica.

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Bajo el lema "El presupuesto baja, nuestro compromiso sube" la UBA visibiliza la dramática situación que atraviesan las universidades públicas de todo el país y el sector científico tecnológico mediante el trabajo de "docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes apuestan día a día por el futuro y la educación pública".

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Las actividades como clases magistrales públicas, muestras de ciencia, talleres, servicios gratuitos de salud y asesoramiento legal y económico se realizarán en Plaza Houssay (Córdoba al 2100, CABA), la Facultad de Farmacia y Bioquímica (Junín 954) y la Facultad de Ciencias Económicas (Córdoba 2122). También ofrecerán servicios de salud en distintas especialidades como odontología, oftalmología, clínica y atención veterinaria, sin costo alguno.

"El Gobierno Nacional tiene plazo hasta el próximo viernes para cumplir con la Ley de Financiamiento como lo dispuso la Justicia. El artículo 5 hace referencia a la actualización a los salarios docentes y no docentes, y el artículo 9 que tiene que ver con las actualizaciones de las becas PROGRESAR", informaron al inicio de las actividades.

Desde el Centro Interuniversitario Nacional (CIN) llamaron a una jornada de 24 horas por la educación, la universidad pública y la ciencia en todo el país. En su página web oficial compartieron un mapa la ubicación de las universidades y las actividades que se realizarán durante el transcurso de los dos días.

CIN Universidades en todo el país 15-4-26
El CIN compartió el mapa bajo el lema

El CIN compartió el mapa bajo el lema "La universidad NO se apaga. Agenda federal de actividades".

Jornada en defensa de la Universidad Pública y la Ciencia Nacional: cómo ver el evento en vivo desde tu casa

Desde al UBA compartieron los links para poder ver ví streaming las charlas y clases que se realizarán durante los dos días que durarán la jornada.

Grilla de actividades completa

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