IR A
IR A

Ricky Martin está en Argentina y se filtró cuál es su hospedaje en Recoleta

Entre demoras y un fuerte operativo de seguridad, el cantante arribó acompañado por sus mellizos para dar inicio a una gira que ya genera enorme expectativa a nivel internacional

El cantante se encuentra en Argentina.

El cantante se encuentra en Argentina.

  • La llegada de Ricky Martin a la Argentina generó gran expectativa y entusiasmo entre sus fanáticos.
  • El arribo se realizó con fuerte operativo de seguridad y hermetismo, aunque la noticia se viralizó rápidamente.
  • El cantante se hospeda en el barrio de Recoleta, en un hotel de alta gama junto a sus hijos.
  • Durante su estadía, tiene previstos shows en el Campo Argentino de Polo, reafirmando su conexión con el público local.

La llegada de Ricky Martin a la Argentina este sábado desató un fuerte entusiasmo entre sus seguidores, dejando en claro que el vínculo con el público local sigue más vigente que nunca. El artista, considerado una de las figuras más importantes del pop latino, aterrizó en el país en medio de una gran expectativa, dando inicio a una visita que moviliza a miles de fanáticos que esperaban su regreso.

Los panelistas debatieron sobre el motivo de su silencio.
Te puede interesar:

¿Crisis de pareja? Esta famosa cantante argentina afronta rumores de separación y llamó la atención de todos

El arribo se realizó bajo un importante operativo de seguridad y con total hermetismo, en un intento por evitar la exposición y las aglomeraciones. Sin embargo, la información no tardó en difundirse, lo que provocó una rápida reacción en redes sociales y en los alrededores de su lugar de hospedaje, donde muchos seguidores intentaron acercarse para verlo.

Ricky Martin en Ezeiza

Esta nueva visita confirma la conexión sólida entre el cantante y sus fans argentinos. Con cada paso por el país, el intérprete logra captar la atención del público y de los medios, consolidándose como una figura central de la música en español y manteniendo intacto su poder de convocatoria.

Cuál es el hospedaje de Ricky Martin tras su llegada a Buenos Aires

Tras su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ricky Martin se trasladó bajo un estricto operativo de seguridad hacia el barrio de Recoleta. El artista eligió una de las zonas más exclusivas y tradicionales de la ciudad para instalarse durante su estadía, priorizando comodidad, privacidad y cercanía a los puntos clave de su agenda.

Ricky Martin
El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.

Si bien el hotel en el que se hospeda se mantiene en reserva, se confirmó que el cantante se encuentra acompañado por sus hijos mellizos, Valentino y Matteo. El despliegue logístico incluyó vehículos blindados y medidas de seguridad diseñadas para evitar la exposición mediática, permitiendo que la familia descanse antes de afrontar una agenda cargada de presentaciones en distintas ciudades del país.

La elección de Recoleta responde a su perfil elegante y su oferta de alojamientos de alta gama, ideales para figuras internacionales. Desde allí, el artista organiza sus traslados hacia el Campo Argentino de Polo, donde tiene previsto cerrar su paso por Argentina con dos shows multitudinarios. Mientras tanto, fanáticos permanecen en las inmediaciones con la ilusión de verlo, en lo que ya se vive como uno de los regresos más esperados del año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La famosa pareja de cantantes volvió a ser viral.

Esta famosa pareja de cantantes tuvo rumores de separación pero se mostraron juntos en fotos: quiénes son

La actriz de moda está en medio de polémicas por un posible vínculo amoroso

Rumores de relación: quién es el famoso futbolista que estaría en pareja con Sydney Sweeney

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.

Furor por Ricky Martin en Argentina: llegó al país con sus hijos en la previa de sus shows

últimas noticias

Dejan de pagar Ingresos Brutos: a qué grupos alcanza el beneficio.

Ingresos Brutos: la Ciudad eliminó el impuesto para más de 140.000 contribuyentes

Hace 10 minutos
¿Chau a las ventanas tradicionales? Estas son las últimas tendencias en diseño de cortinas para 2026

¿Adiós a las ventanas tradicionales? La nueva tendencia que se espera

Hace 13 minutos
Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.

De qué se trata la tarta noruega de Paulina Cocina: los ingredientes y cómo prepararla

Hace 13 minutos
Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Hace 16 minutos
Rafael Grossi es el único argentino elegido por la Revista Time como los 100 más influyentes en 2026

La Revista Time presentó a las 100 personas más influyentes del mundo del 2026: quién es el único argentino

Hace 20 minutos