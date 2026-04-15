Ricky Martin está en Argentina y se filtró cuál es su hospedaje en Recoleta Entre demoras y un fuerte operativo de seguridad, el cantante arribó acompañado por sus mellizos para dar inicio a una gira que ya genera enorme expectativa a nivel internacional + Seguir en







El cantante se encuentra en Argentina.

La llegada de Ricky Martin a la Argentina generó gran expectativa y entusiasmo entre sus fanáticos.

El arribo se realizó con fuerte operativo de seguridad y hermetismo, aunque la noticia se viralizó rápidamente.

El cantante se hospeda en el barrio de Recoleta, en un hotel de alta gama junto a sus hijos.

Durante su estadía, tiene previstos shows en el Campo Argentino de Polo, reafirmando su conexión con el público local. La llegada de Ricky Martin a la Argentina este sábado desató un fuerte entusiasmo entre sus seguidores, dejando en claro que el vínculo con el público local sigue más vigente que nunca. El artista, considerado una de las figuras más importantes del pop latino, aterrizó en el país en medio de una gran expectativa, dando inicio a una visita que moviliza a miles de fanáticos que esperaban su regreso.

El arribo se realizó bajo un importante operativo de seguridad y con total hermetismo, en un intento por evitar la exposición y las aglomeraciones. Sin embargo, la información no tardó en difundirse, lo que provocó una rápida reacción en redes sociales y en los alrededores de su lugar de hospedaje, donde muchos seguidores intentaron acercarse para verlo.

Ricky Martin en Ezeiza RSFotos para La Nación Esta nueva visita confirma la conexión sólida entre el cantante y sus fans argentinos. Con cada paso por el país, el intérprete logra captar la atención del público y de los medios, consolidándose como una figura central de la música en español y manteniendo intacto su poder de convocatoria.

Cuál es el hospedaje de Ricky Martin tras su llegada a Buenos Aires Tras su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ricky Martin se trasladó bajo un estricto operativo de seguridad hacia el barrio de Recoleta. El artista eligió una de las zonas más exclusivas y tradicionales de la ciudad para instalarse durante su estadía, priorizando comodidad, privacidad y cercanía a los puntos clave de su agenda.

Ricky Martin El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino. Redes sociales Si bien el hotel en el que se hospeda se mantiene en reserva, se confirmó que el cantante se encuentra acompañado por sus hijos mellizos, Valentino y Matteo. El despliegue logístico incluyó vehículos blindados y medidas de seguridad diseñadas para evitar la exposición mediática, permitiendo que la familia descanse antes de afrontar una agenda cargada de presentaciones en distintas ciudades del país.

La elección de Recoleta responde a su perfil elegante y su oferta de alojamientos de alta gama, ideales para figuras internacionales. Desde allí, el artista organiza sus traslados hacia el Campo Argentino de Polo, donde tiene previsto cerrar su paso por Argentina con dos shows multitudinarios. Mientras tanto, fanáticos permanecen en las inmediaciones con la ilusión de verlo, en lo que ya se vive como uno de los regresos más esperados del año.