15 de abril de 2026 Inicio
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Nueva denuncia contra Agostina Páez: su exnovio la acusa de no devolverle un auto

La abogada suma otro conflicto legal a su incómodo presente. Javier Zanoni, su expareja, hizo una presentación en su contra en Santiago del Estero por "retención indebida de un vehículo" de su propiedad.

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Agostina Páez y una nueva denuncia en su contra

Agostina Páez y una nueva denuncia en su contra, esta vez en Argentina.

Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil por injuria racial, suma una nueva denuncia en su contra, esta vez en Argentina: su exnovio la acusó de retención indebida de un vehículo.

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El hombre, Javier Zanoni, un profesional de la salud con quien mantuvo una relación durante aproximadamente tres años, presentó una denuncia por "retención indebida de un vehículo" de su propiedad. "En mi carácter de titular, solicito la inmediata entrega del mismo", sostuvo Zanoni en diálogo con la prensa local, a la vez que que aclaró que el rodado no se encuentra registrado a nombre de la abogada y que la relación entre ambos "nunca implicó convivencia".

La novedad corona un conflicto que ya venía desde la época en la que la joven estaba en Brasil atravesando el proceso judicial. Durante ese tiempo, el hombre solicitó insistentemente la devolución del auto, un Citroën Cactus. Ante las respuestas evasivas, dio un paso más y presentó la denuncia formal.

Javier Zanoni Agostina Páez Santiago del Estero
Javier Zanoni, expareja de Agostina Páez.

Javier Zanoni, expareja de Agostina Páez.

Páez arribó a la Argentina el 1° de abril después de que pagara una fianza de u$s18.500. "No puedo creer estar aquí, mis dos abogados son excelentes. Me sentí muy desamparada. Estuve triste, la pasé mal. Hasta último minuto no sabía si iba a poder salir. Volver a mi país era lo que más quería", reconoció en su llegada.

Durante su permanencia en Brasil, la mujer estuvo en prisión preventiva mientras avanzaba la causa en su contra, en un proceso que tuvo la intervención de su defensa y negociaciones judiciales que finalmente permitieron el pago de una caución para recuperar la libertad.

La Justicia brasileña aceptó un recurso de habeas corpus presentado por su defensa y ordenó retirar la tobillera electrónica, habilitándola para volver al país. Como parte de las condiciones, debió concurrir al banco para depositar el monto fijado como caución y entregar los comprobantes correspondientes.

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