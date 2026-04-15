15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La reflexión del filósofo Miguel de Unamuno: "No hay mayor felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir"

El secreto de la plenitud, para el pensador español, radica en aferrarse justamente a aquello que más miedo nos da perder.

Por
La reflexión del filósofo español sobre el apego en las relaciones. 

La reflexión del filósofo español sobre el apego en las relaciones. 

Miguel de Unamuno (1864-1936), escritor y filósofo español.
  • La frase de Miguel de Unamuno cuestiona la idea de felicidad asociada a la ausencia de dolor.
  • El autor plantea que el sufrimiento está ligado a aquello que tiene valor en la vida.
  • Su pensamiento propone una forma de plenitud que incluye conflicto, compromiso y fragilidad.
  • La reflexión mantiene vigencia frente a una cultura que busca evitar toda incomodidad.

Durante años, la idea dominante de bienestar se apoyó en una lógica simple: ser feliz implicaba evitar el dolor, reducir los conflictos y sostener una vida lo más estable posible. Sin embargo, la reflexión de Miguel de Unamuno, "no hay más felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir", introduce una tensión que incomoda esa mirada al afirmar que no hay mayor felicidad que la de amar aquello que también puede hacernos sufrir. No se trata de una defensa del padecimiento, sino de una forma de entender el vínculo entre afecto y sentido.

Este tweet se hizo viral tras la indignacion de un inquilino
Te puede interesar:

Le reclamaron que faltaba una parte del pago del alquiler y su reacción se volvió viral: ¿cuánto debía?

Salud mental
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.

El problema de querer una vida sin grietas

En la cultura contemporánea, la búsqueda de bienestar constante suele traducirse en la evitación sistemática de todo aquello que genere incomodidad, pero esa estrategia también puede implicar un empobrecimiento de la experiencia. Aquello que demanda entrega, como una relación, una vocación o incluso una convicción, siempre supone un grado de exposición que incluye incertidumbre y riesgo.

Desde esta perspectiva, intentar eliminar el dolor por completo también implica recortar el compromiso, porque lo que verdaderamente importa nunca está exento de conflicto. La consecuencia es una forma de felicidad que se vuelve superficial, más cercana a una satisfacción pasajera que a una experiencia con profundidad.

Vida Saludable
En paralelo, el bienestar mental juega un rol igual de importante. Involucra la gestión emocional, la autoestima, las relaciones personales y la capacidad para afrontar el estrés.

En paralelo, el bienestar mental juega un rol igual de importante. Involucra la gestión emocional, la autoestima, las relaciones personales y la capacidad para afrontar el estrés.

El valor de lo que nos afecta

En obras como Del sentimiento trágico de la vida, el pensador español sostiene que el dolor no es un obstáculo, sino una vía de acceso a la conciencia de lo vivido. Lo que duele no es cualquier cosa, sino aquello que se ama, y en esa relación aparece una intensidad que no puede separarse de la fragilidad. Aceptar que lo valioso puede perderse no debilita el vínculo, sino que lo vuelve más significativo, porque introduce la dimensión del tiempo, de la finitud y de la incertidumbre. En esa tensión, la experiencia se vuelve más densa y, al mismo tiempo, más real.

Una felicidad menos cómoda, pero más real

La propuesta de Unamuno se aleja de la idea de una vida ordenada y sin fisuras, y en cambio invita a pensar la felicidad como una construcción que incluye contradicciones. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de encontrar sentido en aquello que, precisamente por importar, también expone a la pérdida.

desestres naturaleza harvard.jpg

En ese marco, el problema no radica tanto en el hecho de sufrir, sino en la expectativa de no hacerlo nunca, una expectativa que termina alejando a las personas de experiencias que podrían resultar decisivas. La vigencia de esta reflexión radica en su capacidad para cuestionar una época que busca alivio inmediato, pero que muchas veces deja de lado aquello que, aun con incomodidades, permite construir una vida con mayor profundidad.

Noticias relacionadas

Agostina Páez y una nueva denuncia en su contra, esta vez en Argentina.

Nueva denuncia contra Agostina Páez: su exnovio la acusa de no devolverle un auto

El 21 de abril se cumple un año de su muerte.

A un año de su muerte, confirmaron cuándo y dónde será la misa en homenaje a Francisco

nueva jornada de protesta en la uba: clases magistrales, talleres y servicios de salud gratuitos

Nueva jornada de protesta en la UBA: clases magistrales, talleres y servicios de salud gratuitos

Los demandantes sostienen que las políticas actuales son insuficientes para proteger a los glaciares.

Emergencia climática: presentaron un amparo ante la Corte para proteger los glaciares

El mínimoen Capital será de $753,86, mientras que en provincia pasará a $918,35.

Nuevo golpe al bolsillo: el boleto de colectivo en el AMBA volverá a aumentar en mayo

¿Qué feriados están programados para la segunda quincena?.

Qué feriados están programados para la segunda quincena de abril 2026 en Buenos Aires

Rating Cero

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.
play

Esta serie de los 2000 volvió a Disney Plus con un final único y la está rompiendo: cómo se llama

Peter Claffey, protagonista de El caballero de los Siete Reinos, es el candidato favorito para Bestia.

Una estrella del mundo de Game Of Thrones llegaría a Marvel para la nueva película de los X-Men: quién es

En tiempos donde todo pasa por lo digital, los seguidores suelen detectar rápidamente cambios en las dinámicas de las parejas.

La famosa pareja que estaría atravesando una crisis: podría separarse en cualquier momento

El cantante se encuentra en Argentina.

Ricky Martin está en Argentina y se filtró cuál es su hospedaje en Recoleta

El programa de Telefe no se emitirá el miércoles.

Levantan este miércoles un exitoso programa de Telefe a dos meses de su inicio: el motivo

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Comodoro Rivadavia por el caso de la muerte del pequeño Ángel López. 

Cinthia Fernández respondió las críticas por su rol en el caso Ángel: "Que hagan terapia"

últimas noticias

Dejan de pagar Ingresos Brutos: a qué grupos alcanza el beneficio.

Ingresos Brutos: la Ciudad eliminó el impuesto para más de 140.000 contribuyentes

Hace 9 minutos
¿Chau a las ventanas tradicionales? Estas son las últimas tendencias en diseño de cortinas para 2026

¿Adiós a las ventanas tradicionales? La nueva tendencia que se espera

Hace 12 minutos
Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.

De qué se trata la tarta noruega de Paulina Cocina: los ingredientes y cómo prepararla

Hace 12 minutos
Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Hace 15 minutos
Rafael Grossi es el único argentino elegido por la Revista Time como los 100 más influyentes en 2026

La Revista Time presentó a las 100 personas más influyentes del mundo del 2026: quién es el único argentino

Hace 19 minutos