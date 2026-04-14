Cinthia Fernández respondió las críticas por su rol en el caso Ángel: "Que hagan terapia" La bailarina enfrentó los cuestionamientos de Yanina Latorre por llevar un fotógrafo personal a las audiencias en Comodoro Rivadavia, donde acompaña a su pareja, el abogado Roberto Castillo. "Busco darle visibilidad a un caso que nos atravesó a todos", afirmó. + Seguir en







Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Comodoro Rivadavia por el caso de la muerte del pequeño Ángel López. Redes sociales

Cinthia Fernández enfrentó las críticas de Yanina Latorre por su participación en la causa sobre la muerte de Ángel López en Chubut. La mediática acompañó a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien ejerce la representación legal de la familia paterna del niño, y recibió comentarios negativos de la conductora por hacer un "show" de un caso delicado. "Que vayan a terapia", respondió Fernández.

Latorre apuntó contra la modelo y el abogado por la presencia de un fotógrafo propio durante los procesos judiciales de este martes. "Llevan un fotógrafo personal. Eso le baja el precio a toda la causa. No hagan show", sentenció la panelista en redes sociales. La "angelita" manifestó su indignación por la exposición del hecho.

Yanina también cuestionó el beneficio propio que supuestamente busca la pareja con este nivel de exhibición en una causa tan sensible. "Celebro que alguien quiera ayudar a esclarecer todo esto, pero no haciendo un show", expresó la esposa de Diego Latorre.

Cinthia decidió involucrarse de lleno en el expediente y respondió a las acusaciones de oportunismo en una charla con Intrusos. "La crítica es lo que menos me puse a observar estos días, vivir este caso para mí es muy fuerte", aseguró la bailarina, y resaltó el impacto emocional que le provocó el hecho, motivo por el que acompañó a Castillo hasta Chubut.

La expanelista remarcó que su formación en derecho y su rol materno la motivaron a contactar a los familiares del niño. "Se dio de una manera muy casera, en donde tanto Roberto como yo vimos las entrevistas del padre", detalló la mujer, quien considera que su intervención es importante para avanzar en una condena justa.