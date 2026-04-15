¿Adiós a las ventanas tradicionales? La nueva tendencia que se espera Lo último para renovar los ambientes con entradas de luz y que queden armónicos y funcionales. Por + Seguir en







¿Chau a las ventanas tradicionales? Estas son las últimas tendencias en diseño de cortinas para 2026

Las persianas tradicionales empiezan a perder lugar frente a soluciones más flexibles y acordes a los nuevos estilos de vida.

Las alternativas actuales priorizan el control de la luz, el mantenimiento simple y la integración con el ambiente.

En 2026, el diseño de interiores apunta a ventanas más livianas en lo visual y con mayor versatilidad.

La elección depende del uso del espacio, la orientación y las necesidades de privacidad. Durante años, las persianas fueron una respuesta casi automática para resolver la privacidad en el hogar, pero el avance de nuevas tendencias en diseño de interiores empieza a modificar ese escenario con propuestas que combinan practicidad y una estética más integrada al espacio. En ese marco, las ventanas dejan de ser un elemento rígido y pasan a formar parte activa del diseño, con soluciones que priorizan la entrada de luz y una relación más armónica con el entorno.

Ventana (1) Las cortinas finas y claras ayudan a crear profundidad en el ambiente. Freepik Cómo reemplazar las persianas sin perder privacidad El cambio no implica resignar intimidad, sino repensar cómo se administra la luz y la exposición hacia el exterior, ya que hoy existen opciones que permiten filtrar la visibilidad sin bloquear por completo la iluminación natural. La clave está en elegir materiales y sistemas que regulen la transparencia, generando un equilibrio entre apertura y resguardo.

Ventana (2) Las cortinas de postigos son modernas y crean ambientes profesionales. Freepik Las cortinas livianas, por ejemplo, permiten que la luz ingrese de manera constante mientras difuminan la vista desde afuera, y las cortinas roller con diferentes niveles de opacidad ofrecen una solución adaptable según el momento del día. En ambos casos, el objetivo es evitar la sensación de encierro que muchas veces generan las persianas tradicionales.

Las tendencias que reemplazan a las persianas en 2026 Entre las opciones que ganan terreno aparecen los paneles japoneses, que se deslizan lateralmente y aportan orden visual sin recargar el ambiente, y las cortinas roller, que se consolidan por su facilidad de uso y mantenimiento. También se destacan las cortinas livianas, que aportan luminosidad, y las cortinas de lino o gasa de algodón, que introducen textura sin interferir en la circulación de la luz.

Otra alternativa son los postigos o paneles de madera, que combinan función y presencia estética, especialmente en espacios donde se busca un cierre más marcado sin perder identidad decorativa. En conjunto, estas opciones responden a una lógica donde la ventana se integra al diseño general en lugar de imponerse como un bloque separado.