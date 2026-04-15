Esta serie de los 2000 volvió a Disney Plus con un final único y la está rompiendo: cómo se llama

El revival de Malcolm con casi todo el elenco original puede ser breve, pero ha entrado con una fuerza abrumadora en el catálogo de Disney+.

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.

La nostalgia pega fuerte en Disney+ este 2026 . Hace unas semanas, Scrubs revivía en la plataforma con una décima temporada que, de hecho, se siente como la novena; porque la novena real nunca existió. También hemos tenido Hannah Montana: Especial 20 aniversario , la entrevista con la que Miley Cyrus repasa el legado del personaje que le brindó la fama.

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Pero ambos palidecen con el fenómeno de Malcolm: De mal en peor , el revival de otro hit de los 2000 , Malcolm (Malcolm in the Middle). El creador de la serie original, Linwood Boomer , regresa a uno de sus mayores éxitos con una tanda de cuatro episodios que llegaban de golpe el pasado viernes a Disney+ y Hulu .

La serie ha generado división de opiniones en algunos sectores del público , especialmente por gente que critica que ha perdido la esencia de su predecesora. Sin embargo, eso no ha evitado que Malcolm: De mal en peor arrase en streaming .

Los datos también señalan que Malcolm: De mal en peor es el segundo mejor estreno histórico de Disney+ en Latinoamérica, solo superado por Loki.

Listos para celebrar sus 40 años de casados , Hal y Lois tienen todo preparado y exigen la presencia de sus hijos para que el momento sea perfecto. La familia volverá a estar bajo el mismo techo, y eso solo puede significar una cosa: CAOS .

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.

Según recoge Deadline, el revival de cuatro episodios se ha convertido en la temporada con el mejor estreno en Disney+ y Hulu en lo que llevamos de 2026. 8,1 millones de espectadores globales en sus primeros tres días impulsan el éxito de Malcolm: De mal en peor.

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Tráiler de Malcolm: De mal en peor

Embed - Malcolm: de mal en peor | Tráiler oficial en castellano | Estreno 10 de abril en Disney+

Reparto de Malcolm: De mal en peor

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.

Se incorporan Caleb Ellsworth-Clark, que releva a Erik Per Sullivan como Dewey, Anthony Timpano y Vaughan Murrae como Jamie y Kelly, los hermanos más pequeños de Malcolm, Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm y Kiana Madeira como Tristan, su novia.

Ya hay algunas conversaciones en línea sugiriendo que Malcolm De mal en peor debería tener más episodios. Con el éxito de esta breve tanda de episodios, es posible que en Disney vean con buenos ojos ampliar más el regreso de esta familia de locos.