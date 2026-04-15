15 de abril de 2026 Inicio
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La Revista Time presentó a las 100 personas más influyentes del mundo del 2026: quién es el único argentino

Rafael Grossi es candidato a secretario general de la ONU. El medio estadounidense hizo una puntual selección anual dividida en seis categorías: artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros.

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Rafael Grossi es el único argentino elegido por la Revista Time como los 100 más influyentes en 2026

Rafael Grossi es el único argentino elegido por la Revista Time como los 100 más influyentes en 2026

La Revista Time publicó su lista anual de las personas más influyentes del mundo en 2026, el TIME100, y entre las seis categorías se encuentra un único argentino, Rafael Grossi. El medio estadounidense hizo una puntual selección entre artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros, y el argentino fue destacado por su “eficacia” y su amplia experiencia diplomática.

El video se viralizó en redes sociales. 
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“Una forma de medir la eficacia de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas”, describe el documento al argentino y agregaron: “Tras la toma de la planta atómica de Zaporiyia por las tropas rusas en Ucrania, ambas partes facilitaron el acceso a un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, para evaluar los daños y ayudar a mantener refrigerado el núcleo”.

Además, la revista destacó que Grossi es uno de los principales candidatos a Secretario General de la ONU, cargo que considera esencial: “Si observamos Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India, Pakistán y Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”.

El próximo 21 de abril comenzarán las audiencias para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas, y por el que Grossi compite por un lugar.

Rafael Grossi

Quién es Rafael Grossi: su vida vinculada a la diplomacia

Rafael Mariano Grossi, nacido en Buenos Aires en 1961, es un diplomático argentino con una extensa trayectoria en asuntos internacionales y desarme nuclear. Se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

En 1983, ocupó cargos en la Cancillería y en el exterior: fue embajador de Argentina en Austria y representante permanente ante la ONU así como también ante organismos internacionales en Viena, donde comenzó su relación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición de Ensayos Nucleares y otras entidades vinculadas a la energía y la seguridad nuclear.

En 2015, presidió la Conferencia Diplomática de la Convención sobre Seguridad Nuclear y logró que se aprobara por unanimidad la Declaración de Viena sobre la Seguridad Nuclear. Y entre 2014 y 2016 fue titular del Grupo de Suministradores Nucleares (GSN).

En diciembre de 2019, se convirtió en director general de la OIEA, convirtiéndose así en el primer latinoamericano en liderar el organismo. Durante su gestión, el organismo tuvo que enfrentar la supervisión del programa nuclear de Irán, la seguridad de instalaciones nucleares en zonas de conflicto y la promoción de la tecnología nuclear para usos pacíficos, incluyendo la salud y el medio ambiente.

También supo ser mediador para evitar el colapso de una planta de energía nuclear que quedó atrapada en el fuego cruzado de la guerra en Ucrania y se vio involucrado en un conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos por el otro.

Además, Grossi ejerció el cargo de presidente designado de la Conferencia de las Partes encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de 2020.

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