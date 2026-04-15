15 de abril de 2026 Inicio
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Le reclamaron que faltaba una parte del pago del alquiler y su reacción se volvió viral: ¿cuánto debía?

La reacción, capturada en una captura de pantalla que ya suma millones de likes, ha generado un intenso debate en X.

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Este tweet se hizo viral tras la indignacion de un inquilino

Este tweet se hizo viral tras la indignacion de un inquilino

  • Un inquilino transfirió durante dos meses un peso menos de lo establecido en el contrato de alquiler.

  • La propietaria envió un mensaje aclarando que el monto terminaba en "4" y no en "3". Sin embargo, afirmó que la deuda por esos dos meses era de $2.000, cuando en realidad eran solo $2.

  • Matías, el inquilino, compartió el chat destacando el absurdo error de cálculo de la mujer.

  • El posteo superó los 15.000 "me gusta" y generó miles de comentarios en pocas horas. El caso se posicionó como uno de los temas más comentados de esta semana.

Un conflicto por el pago del alquiler se ha convertido en el contenido más compartido de esta semana, luego de que la insólita respuesta de un inquilino ante el reclamo de su propietario fuera difundida en redes sociales. Lo que comenzó como un mensaje de texto rutinario por una diferencia en el monto transferido, derivó en una situación tragicómica que expone las tensiones actuales en el mercado inmobiliario.

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En este 2026, donde la transparencia en las transacciones digitales es total, este caso se ha vuelto un símbolo de cómo las pequeñas disputas económicas pueden escalar rápidamente a fenómenos virales cuando se mezclan con el humor y la frustración cotidiana.

Cómo fue el reclamo viral del pago de alquiler

Persona con celular
En tiempos marcados por el distanciamiento social provocado por la pandemia de coronavirus, mantener el contacto con familiares y amigos fuera del hogar se volvió especialmente desafiante.

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Un intercambio de mensajes entre un inquilino y la propietaria de un departamento se volvió viral en la red social X (antes Twitter) debido a una insólita disputa por una diferencia mínima de dinero.

El usuario @mttitt_ compartió una captura de pantalla donde se observa el reclamo de la mujer, quien le advirtió de manera cordial que durante dos meses seguidos el depósito del alquiler había sido por un monto ligeramente menor al acordado.

La polémica estalló por la confusión matemática en el mensaje de la dueña, quien señaló que, aunque la diferencia era de apenas un peso por mes, el total adeudado ascendía a "dos mil pesos". El inquilino no tardó en responder aclarando el error de cálculo: "son dos pesos, no 2000".

La publicación alcanzó rápidamente las 700.000 visualizaciones, dividiendo las opiniones entre quienes se burlaron de la minuciosidad del reclamo y aquellos que defendieron el derecho de la propietaria a recibir el pago exacto, sin importar el valor de la diferencia.

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