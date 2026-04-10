Clases públicas en defensa del sistema científico tecnológico y las universidades nacionales

En Plaza de Mayo el biólogo molecular Alberto Kornblihtt dio una clase pública, además hasta las 17 habrá paneles y actividades en simultáneo con representantes de diferentes sectores. Docentes de AGD-UBA también dictaron clases en frente de la Casa Rosada.

En marco del Día del Investigador Científico , trabajadores y trabajadoras del sector científico-tecnológico y universidades se movilizan a Plaza de Mayo y a la Casa Rosada para realizar una jornada de lucha en defensa al sector. Con una masiva convocatoria, docentes, estudiantes y científicos se acercaron para poder hablar sobre la drmática situación que viven diariamente.

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A partir de las 10, desde la Facultad de Exactas de la UBA convocó a una clase pública del biólogo molecular Alberto Kornblihtt, además durante la jornada realizarán una Feria de Ciencias y charlas de distintos sectores del sistema científico tecnológico nacional.

Desde AGD-UBA, la asociación gremial que nuclea a docentes de la UBA, realizan también clases públicas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 50% desde las 10 a las 17.

Desde ATE Conicet Capital también compartieron una grilla de actividades bajo el título de "Si hay miseria que no se note" , donde diferentes trabajadores e investigadores realizaran una serie de charlas para visibilizar la situación.

Tras la sanción de la Ley 27795, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 795/2025, suspendió la aplicación de la norma , al argumentar que la ley no autorizaba gastos para prever en forma expresa el financiamiento universitario.

Ante esta situación el Consejo Interuniversitario Nacional inició un proceso colectivo a fines de octubre de 2025. Se solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto del PEN y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, remarcando los artículos 5 y 6, que establecen la actualización salarial docente y de becas estudiantiles según el índice inflacionario.

En octubre, el Consejo Superior de la UBA consideró tomar medidas al respecto "a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.

Desde el Grupo epc informaron que "los salarios de docentes investigadores de Universidades Nacionales descendieron un 2,8% en enero y acumularon un deterioro de un 34% real en el mismo período".