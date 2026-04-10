Clases públicas en defensa del sistema científico tecnológico y las universidades nacionales
En Plaza de Mayo el biólogo molecular Alberto Kornblihtt dio una clase pública, además hasta las 17 habrá paneles y actividades en simultáneo con representantes de diferentes sectores. Docentes de AGD-UBA también dictaron clases en frente de la Casa Rosada.
De distintos sectores realizará una feria de ciencias en Plaza de Mayo.
Camila Alonso Suarez
Camila Alonso Suarez
En marco del Día del Investigador Científico, trabajadores y trabajadoras del sector científico-tecnológico y universidades se movilizan a Plaza de Mayo y a la Casa Rosada para realizar una jornada de lucha en defensa al sector. Con una masiva convocatoria, docentes, estudiantes y científicos se acercaron para poder hablar sobre la drmática situación que viven diariamente.
A partir de las 10, desde la Facultad de Exactas de la UBA convocó a una clase pública del biólogo molecular Alberto Kornblihtt, además durante la jornada realizarán una Feria de Ciencias y charlas de distintos sectores del sistema científico tecnológico nacional.
Desde AGD-UBA, la asociación gremial que nuclea a docentes de la UBA, realizan también clases públicas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 50% desde las 10 a las 17.
Desde ATE Conicet Capital también compartieron una grilla de actividades bajo el título de "Si hay miseria que no se note", donde diferentes trabajadores e investigadores realizaran una serie de charlas para visibilizar la situación.
Ante esta situación el Consejo Interuniversitario Nacional inició un proceso colectivo a fines de octubre de 2025. Se solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto del PEN y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, remarcando los artículos 5 y 6, que establecen la actualización salarial docente y de becas estudiantiles según el índice inflacionario.
En octubre, el Consejo Superior de la UBA consideró tomar medidas al respecto "a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.
Desde el Grupo epc informaron que "los salarios de docentes investigadores de Universidades Nacionales descendieron un 2,8% en enero y acumularon un deterioro de un 34% real en el mismo período".