La argentina Samanta Schweblin ganó el premio literario Aena, de un millón de euros

La escritora de fantasía y terror se consagró en Barcelona como la primera ganadora del galardón que más dinero otorga en la lengua española con El buen mal, su última obra del 2025.

La argentina se llevó el galardón de manos de Rosa Montero , este miércoles una cena de gala en Barcelona , España, por la mejor obra publicada en 2025. "Este premio no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino un abrazo a la tradición literaria argentina , que siempre ha sabido encontrar belleza en la extrañeza", destacó Schweblin emocionada.

El buen mal (Seix Barral) es el título de la obra que le permitió ganar el Premio Aena de Narrativa 2026 , tras competir otras como Ahora y en la hora (Alfaguara), de Héctor Abad Faciolince ; Marciano (Literatura Random House), de Nona Fernández ; Los ilusionistas (Anagrama), de Marcos Giralt Torrente , y Canon de cámara oscura (Seix Barral), de Enrique Vila-Matas .

De qué trata El Buen mal

El buen mal, de Samanta Schweblin, trata la delgada línea entre el cuidado y la violencia, explorando en lo que se hace por el bien del otro y el daño que eso puede causar a veces. Es la historia de una mujer que tras un accidente doméstico (intento de suicidio), que parece menor, ve que hay objetos y personas en su entorno que han sido reemplazados por versiones "mejores" pero inquietantes. El dilema entre el que se debate es: si denuncia esta anomalía o se entrega a ese "buen mal" que le soluciona la vida pero le arrebata la realidad.

“Todos sabemos que estamos comandados por fuerzas, las ideas del mundo, los mandatos familiares... ¿Dadas todas estas fuerzas, hay una de ellas capaz de poner las otras en jaque? ¿Se puede prestar atención a lo que queremos y somos? Los protagonistas de mis cuentos han logrado tocar ese momento de cambio", reflexionó la autora. Tres libros que sirven para conocer su obra son Distancia de rescate, El núcleo del disturbio y Pájaros en la boca y otros cuentos.