8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La argentina Samanta Schweblin ganó el premio literario Aena, de un millón de euros

La escritora de fantasía y terror se consagró en Barcelona como la primera ganadora del galardón que más dinero otorga en la lengua española con El buen mal, su última obra del 2025.

Por
La inauguración del Premio Aena marca un antes y un después en la industria.

La inauguración del Premio Aena marca un antes y un después en la industria.

Redes sociales

La escritora Samanta Schweblin resultó la ganadora de la primera edición del Premio Aena de Narrativa, que además del prestigio le dejó una suma importante de 1 millón de euros.

El club Alemán de Mendoza en la mira por un ritual de iniciación.
Te puede interesar:

Ritual de iniciación en el hockey: la madre de una acusada por abuso sexual definió lo sucedido como "un juego"

La argentina se llevó el galardón de manos de Rosa Montero, este miércoles una cena de gala en Barcelona, España, por la mejor obra publicada en 2025. "Este premio no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino un abrazo a la tradición literaria argentina, que siempre ha sabido encontrar belleza en la extrañeza", destacó Schweblin emocionada.

Entre sus agradecimientos estuvo presente su familia, y la “muy abandonada” universidad pública de Buenos Aires, por contagiarle la pasión lectora, detalló la literata.

Schweblin fue seleccionada entre finalistas de toda Hispanoamérica y España por su "estilo único que combina la tensión del thriller con una profundidad filosófica inusual", según el jurado.

El buen mal (Seix Barral) es el título de la obra que le permitió ganar el Premio Aena de Narrativa 2026, tras competir otras como Ahora y en la hora (Alfaguara), de Héctor Abad Faciolince; Marciano (Literatura Random House), de Nona Fernández; Los ilusionistas (Anagrama), de Marcos Giralt Torrente, y Canon de cámara oscura (Seix Barral), de Enrique Vila-Matas.

De qué trata El Buen mal

El buen mal, de Samanta Schweblin, trata la delgada línea entre el cuidado y la violencia, explorando en lo que se hace por el bien del otro y el daño que eso puede causar a veces. Es la historia de una mujer que tras un accidente doméstico (intento de suicidio), que parece menor, ve que hay objetos y personas en su entorno que han sido reemplazados por versiones "mejores" pero inquietantes. El dilema entre el que se debate es: si denuncia esta anomalía o se entrega a ese "buen mal" que le soluciona la vida pero le arrebata la realidad.

“Todos sabemos que estamos comandados por fuerzas, las ideas del mundo, los mandatos familiares... ¿Dadas todas estas fuerzas, hay una de ellas capaz de poner las otras en jaque? ¿Se puede prestar atención a lo que queremos y somos? Los protagonistas de mis cuentos han logrado tocar ese momento de cambio", reflexionó la autora. Tres libros que sirven para conocer su obra son Distancia de rescate, El núcleo del disturbio y Pájaros en la boca y otros cuentos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La medida de fuerza entrará en vigor desde primera hora del jueves.

Qué líneas de colectivos se verán afectadas por la medida de fuerza de la UTA

play

La UTA anunció una medida de fuerza para este jueves: cómo funcionarán los colectivos

El hecho ocurrió en la intersección de 12 y 58, en La Plata.

"No puedo respirar": dos mujeres se agarraron a las piñas por una discusión de tránsito

Los autos que no deben pagar la VTV en abril 2026.

Estos autos que tengan que hacer la VTV en abril 2026 no deberán pagarla: cuál es el motivo

El documental del Vaticano seguirá las huellas de Bergoglio antes de convertirse en Papa.
play

"La Argentina de Francisco": el Vaticano lanzó un documental sobre Jorge Bergoglio

Abuelas realizó la denuncia.

Abuelas de Plaza de Mayo denunció que suspendieron el envío de kits de ADN a todos los consulados en el exterior

Rating Cero

La reina de la ketamina, Jasveen Sangha, y el actor Matthew Perry.

La "reina de la ketamina" fue condenada a 15 años de cárcel por la muerte de Matthew Perry

Celis y Medina fueron pareja y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina dejará de convivir con Daniela Celis: el motivo detrás de la decisión

Marley volverá a la conducción del programa de viajes por el Mundial.
play

Marley confirmó que Ian Lucas lo acompañará en su programa sobre el Mundial 2026

Guido Icardi, China Suárez y Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez se ofreció como "mediadora" de la familia

La pelea entre las dos mujeres parece no tener retorno.

La hermana de Thalía podría entrar a Gran Hermano y contar por qué se peleó con la cantante

Recientemente pasó el cumpleaños de Tinelli y tuvo una particularidad que sorprendió a todos

Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños pero fue sin pareja: ¿cómo está su situación amorosa?

últimas noticias

Javier Milei con Nahuel Gallo en Casa Rosada.

Milei recibió a Nahuel Gallo en Casa Rosada por primera vez desde su liberación

Hace 16 minutos
La reina de la ketamina, Jasveen Sangha, y el actor Matthew Perry.

La "reina de la ketamina" fue condenada a 15 años de cárcel por la muerte de Matthew Perry

Hace 17 minutos
La tregua en Medio Oriente provocó un efecto positivo en los mercados: cayó el riesgo país y subieron los bonos argentinos.

Acciones argentinas en verde y riesgo país en caída tras la tregua en Medio Oriente

Hace 23 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 9 de abril

Hace 37 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 9 de abril

Hace 38 minutos