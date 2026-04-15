A un año de su muerte, confirmaron cuándo y dónde será la misa en homenaje a Francisco

La Eucaristía será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cueva. Jorge Bergoglio murió a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, el pasado 21 de abril de 2025.

El Arzobispado de Buenos Aires anunció que el próximo martes 21 de abril se celebrará una misa en el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

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Según detallaron en un comunicado, la Eucaristía será presidida por Mons. Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires, y comenzará a las 20 horas en la Basílica de San José de Flores (Av. Rivadavia 6950, CABA).

Se trata de un templo emblemático del barrio Flores inaugurado en 1831 y reconocido por el cariño que Jorge Mario Bergoglio le tenía. La celebración será transmitida en vivo por Canal Orbe 21.

" Esta Misa invita a toda la comunidad arquidiocesana a unirse en oración por el eterno descanso del Santo Padre Francisco , recordando su legado de misericordia, servicio y amor por la Iglesia universal, con especial arraigo en Buenos Aires", señalaron en el comunicado.

Sobre Buenos Aires, enfatizaron el hecho de que se trata de "su ciudad natal y arquidiócesis, en la que fue arzobispo desde 1998 hasta 2013 en que lo eligieron como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica" .

A su vez, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) organiza un acto central el martes 21 en la ciudad bonaerense de Luján con una misa en el interior del santuario de la Virgen, en la cual estarán presentes la vicepresidenta Victoria Villarruel, entre otros miembros del gabinete. Javier Milei estará ausente por su viaje a Israel.

La celebración será presidida por el presidente del CEA, monseñor Marcelo Colombo, y concelebrada por los obispos y sacerdotes de todo el país. La misma será transmitida por las redes sociales y por el canal oficial en YouTube de la Basílica de Luján y luego habrá una oración interreligiosa.

“A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”, escribió el Episcopado argentino para invitar a la celebración de la misa.