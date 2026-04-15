15 de abril de 2026 Inicio
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Ingresos Brutos: la Ciudad de Buenos Aires eliminó el impuesto para más de 140.000 contribuyentes

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció la medida a través de sus redes sociales. El beneficio alcanza a quienes tributan en el Régimen Simplificado y realizan prestaciones de servicios de manera independiente.

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Dejan de pagar Ingresos Brutos: a qué grupos alcanza el beneficio.

Dejan de pagar Ingresos Brutos: a qué grupos alcanza el beneficio.

Drazen Zigic / Freepik

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la eliminación de Ingresos Brutos a los contribuyentes del Régimen Simplificado que prestan servicios de manera independiente. La medida alcanzará a más de 140.000 beneficiados.

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La nueva normativa, instrumentada a través de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), establece distintos niveles de beneficio según la categoría. Quienes se encuentran en las categorías A, B y C reciben una bonificación del 100%, por lo que dejan de pagar el impuesto. En tanto, para las categorías D a H, el descuento es del 75%.

Entre los beneficiarios se encuentran trabajadores como peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, entrenadores personales, esteticistas y editores, entre otros oficios que se desarrollan de manera autónoma o bajo contratación.

“Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio. Porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar”, afirmó Macri.

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Según datos oficiales, actualmente unos 47 mil contribuyentes ya acceden al beneficio: 35 mil dejaron de pagar el impuesto, mientras que otros 12 mil cuentan con la bonificación del 75%.

El acceso al descuento es automático y no requiere trámites, siempre que el contribuyente no registre deudas y su actividad esté vinculada a la prestación de servicios.

Para el resto del universo alcanzado, unas 93 mil personas, será necesario regularizar su situación fiscal para poder acceder. Para ello, está vigente una moratoria que permite cancelar deudas en cuotas y con descuentos, cuyo plazo se extiende hasta el 30 de abril.

La iniciativa forma parte de un paquete de medidas orientadas a reducir y simplificar la carga tributaria en la Ciudad de Buenos Aires, con foco en aliviar la situación de quienes trabajan de manera independiente.

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