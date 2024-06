Caso Loan: las principales pistas que siguen los fiscales en la investigación.

En tal sentido, precisaron que se considera el estudio de comunicaciones con teléfonos celulares, aunque no detallaron los elementos encontrados: "Se avanzó con el entrecruzamiento de llamadas y el análisis de teléfonos secuestrados, tenemos material importante pero no lo vamos a develar. No descartamos ninguna hipótesis del caso. Entrevistamos a todos los que estuvieron en el almuerzo".

Fiscales Loan Los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, del caso Loan.

En tanto, detallaron la reconstrucción que se realizó sobre el hecho. "Se hizo todo el recorrido. Con las manifestaciones de los niños tuvimos un panorama claro del lugar. La dirección que tomó era hacia la casa de la abuela y además, situándonos hacia el lado izquierdo, existía un alambrado y en sentido recto existía un monte. El trabajo de los perros de rastreo es muy importante", explicaron.

En tanto, detallaron otras medidas que se tomaron con el objetivo de encontrar al niño. "Se realizaron múltiples diligencias, como allanamientos y secuestros de elementos. Se activaron las alertas desde el primer momento. Se tomaron todas las líneas investigativas y nos abocamos a la búsqueda del niño. Tenemos material probatorio que está incorporado al legajo", manifestaron.

Caso Loan: los fiscales apuntaron que Carlos Pérez y María Caillava son los cabecillas en la desaparición del niño

Los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo de la Unidad Fiscal de Goya confirmaron que la ex funcionaria municipal María Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Pérez fueron los cabecillas de la desaparición de Loan.

Este lunes los fiscales dieron una conferencia de prensa donde compartieron detalles de la investigación y apuntaron contra Caillava y Pérez como los principales organizadores del secuestro del chico tras afirmar que la hipótesis de que Loan se perdió se "abandonó definitivamente".

La principales pruebas contra Caillava y Pérez tiene que ver con los peritajes que se realizaron en los autos de ambos detenidos. Según indicaron, el niño habría estado en los vehículos de la pareja. El peritaje, realizado con perros, tuvo un 100% de efectividad en el auto de Caillava y un 50% en el de Pérez.

Los hallazgos en los allanamientos realizados en Chaco

En el marco de las nuevas detenciones por la búsqueda de Loan Danilo Peña, la Justicia ordenó el allanamiento de distintas propiedades en Chaco para lograr encontrar al pequeño de 5 años desaparecido hace 10 días y en el que se encontró un importante armamento.

Los mismos se enmarcan en la nueva hipótesis sobre la desaparición del niño donde los investigadores descartaron la posibilidad que el chico esté perdido y, en realidad, fue víctima de trata de personas, incluso con la posibilidad de que desde Resistencia lo hayan trasladado hasta Paraguay.

Las propiedades que fueron allanadas pertenecen a la hija de uno de los matrimonios que están detenidos, María Victoria Caillava y Carlos Pérez, en Necochea al 900 y en una vivienda en Pasaje Humaitá al 1300. Estas viviendas están ubicadas a unas 20 cuadras de distancias y se posicionan a unos mil metros de la Ruta 16, la que une Corrientes con Resistencia.

De acuerdo a los primeros resultados, informados por C5N, en el domicilio de Necochea al 900 “armas de fuego, balas aptas para el disparo, tres cargadores, 65 cartuchos calibre 9mm, 190 cartuchos calibre 7,65 con sus peines cargadores, un dispositivo DVR que se peritarán por imágenes para constatar entradas y salidas de las últimas horas en el edificio”, según reveló el periodista Fernando Tocho.

Mientras que en otro domicilio se incautaron 9 celulares de diferentes marcas y modelos, una notebook, una tablet que también será peritados y un total de $218 mil en efectivo y 7 dólares.

Qué es la Alerta Sofía y para qué sirve

El Ministerio de Seguridad incluyó en la Alerta Sofía a Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que está desaparecido hace 11 días en la provincia de Corrientes.

"Es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”", explicó la cartera que lidera la ministra Patricia Bullrich.

En tal sentido, desde el área de seguridad explicaron que se desarrolla "mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil".

La Alerta Sofía implica la difusión masiva y orientada del caso a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales. "Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC)", explicaron desde el Ministerio.