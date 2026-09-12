12 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo llegaría el calor de la primavera en septiembre 2026

El clima tendrá un cambio de tiempo durante los próximos días, con tormentas y descenso de temperatura. Cuándo volvería el calor primaveral en septiembre 2026.

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El calor primaveral comenzaría a consolidarse a partir del 15 de septiembre

El calor primaveral comenzaría a consolidarse a partir del 15 de septiembre, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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  • Cuándo llegaría el calor de primavera.
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  • Qué se espera para el fin de semana.
  • Cuándo subirían nuevamente las temperaturas.

Septiembre comenzó con temperaturas variables y condiciones inestables en distintas zonas del noreste argentino. Mientras algunas jornadas presentan registros estivales, el ingreso de un frente frío provocará un cambio de tiempo durante los próximos días. Cuando llegaría el calor de la primavera en septiembre 2026

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De acuerdo con el panorama anticipado por especialistas y el informe semanal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas volverán a subir después de este período de inestabilidad y las condiciones más cálidas comenzarían a consolidarse a partir del 15 de septiembre.

Así estará el clima en septiembre 2026

La inestabilidad irá aumentando durante este jueves y alcanzará su mayor intensidad durante el viernes, cuando el avance de un frente frío genere condiciones favorables para la formación de lluvias y tormentas. Los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, aunque por el momento no se esperan grandes acumulados de precipitación.

Antes del ingreso del aire frío, se esperan jornadas con temperaturas elevadas y valores más propios de la primavera. Sin embargo, el descenso térmico del viernes dará paso a varios días con registros por debajo de los valores habituales para esta época del año. Todavía pueden producirse irrupciones de aire frío durante la transición entre el invierno y la primavera.

El escenario comenzaría a modificarse desde el 15 de septiembre, cuando se prevé que las condiciones más cálidas vuelvan a ganar protagonismo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas para diferentes sectores del NEA, principalmente en zonas de Misiones, Corrientes, Santa Fe y Formosa, además de un sector del este de Chaco.

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