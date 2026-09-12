El frío se va del AMBA y llega el calor: cuándo suben las temperaturas El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que los registros térmicos ascenderán en los próximos días, por lo que se espera que el invierno comience a quedar atrás. Por Agregar C5N en









El frío se prepara para irse del AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico que el frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará hasta este domingo inclusive, mientras que desde el lunes se espera un aumento progresivo de las temperaturas que podrían llegar a ser primaverales.

El organismo estimó que este domingo se espera que el ambiente permanezca frío, con una temperatura mínima que rondará los 6° y una máxima de 13°, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado. Se trataría del último día con marcas invernales antes de un cambio más notorio en el patrón térmico.

El frío se prepara para irse del AMBA. Télam En tal sentido, desde el lunes se espera que una rotación del viento al sector norte ponga fin al ambiente gélido y los registros térmicos comiencen a repuntar paulatinamente, por lo que se estima que la máxima alcanzará los 16° y no se registrarían lluvias. Luego, para el martes la tendencia alcista se consolidaría con un piso de 8° y techo de 19°.

En tanto, el miércoles volvería a bajar la temperatura hasta los 6° y luego llegaría a los 16°. El tramo más templado ocurriría hacia el jueves y viernes, donde se esperan máximas de 25° y que el cielo permanezca parcialmente nublado.

Cómo será la previa de la primavera en el AMBA Septiembre comenzó con temperaturas variables y condiciones inestables en distintas zonas del noreste argentino. Mientras algunas jornadas presentaron registros estivales, el ingreso de un frente frío provocó un cambio de tiempo durante los últimos días.

La inestabilidad fue aumentando desde el jueves y alcanzó su mayor intensidad durante el viernes, cuando el avance de un frente frío generó condiciones favorables para la formación de lluvias y tormentas. En algunas localidades, estuvieran acompañadas por ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, aunque no hubo grandes acumulados de precipitación. El escenario comenzaría a modificarse desde el martes 15 de septiembre, cuando se prevé que las condiciones más cálidas vuelvan a ganar protagonismo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas para diferentes sectores del NEA, principalmente en zonas de Misiones, Corrientes, Santa Fe y Formosa, además de un sector del este de Chaco.