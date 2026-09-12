12 de septiembre de 2026 Inicio
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Fin de semana helado en Buenos Aires: un nuevo ingreso de aire polar desploma el termómetro

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se esperan mínimas entre los 6 y 10 grados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió unas alertas por viento y nevadas para varias localidades de Argentina. ¿Cuándo vuelve el calorcito?

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Fin de semana helado en Buenos Aires: un nuevo ingreso de aire polar desploma el termómetro

Fin de semana helado en Buenos Aires: un nuevo ingreso de aire polar desploma el termómetro

Télam

Un nuevo ingreso de un frente de aire frío provocará un descenso brusco de las temperaturas durante el fin de semana en Buenos Aires. En paralelo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas por nevadas y viento para varias localidades de Argentina. ¿Cuándo vuelve el calor?

El calor primaveral comenzaría a consolidarse a partir del 15 de septiembre, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
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Las provincias de Córdoba y La Rioja están bajo alerta por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. La precipitación será en forma de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas.

Mientras que San Luis, San Juan y Mendoza están bajo un aviso por nevadas y/o chaparrones de nieve. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm, que pueden ser superados de forma local. Los valores más importantes de acumulación de nieve seran en Mendoza. En las regiones de menor elevación, la precipitación podría ser en forma de lluvia y/o nieve.

Desde Meteored informaron que para este sábado "el frente frío irá avanzando sobre Cuyo y la región Pampeana, generando un marcado descenso de la temperatura e inestabilizando las condiciones a su paso, desarrollando lluvias y nevadas".

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El sábado 12 será el día más inestable y desapacible del período. Las temperaturas se mantendrán muy bajas sin variación, con una mínima de 10 °C y una máxima de solo 11 °C. Durante la mañana se concentrará la única posibilidad de precipitaciones con probabilidades de entre 10% y 40%, acompañada por vientos intensos del Sudeste de hasta 31 km/h y ráfagas fuertes que alcanzarán entre 42 y 50 km/h a lo largo de toda la jornada.

El domingo 13 se afianza el aire frío, registrando la temperatura más baja del fin de semana con 6 °C de mínima y una máxima que apenas llegará a los 12 °C. A partir de este día las precipitaciones desaparecen por completo (0% de probabilidad) y el viento disminuye su intensidad a rangos leves de 7 a 22 km/h.

El lunes 14 el amanecer será helado, marcando el punto máximo de frío de toda la semana con apenas 5 °C de mínima. No obstante, por la tarde las condiciones mejoran y la temperatura asciende hasta los 17 °C de máxima, sin probabilidad de lluvias y con vientos suaves.

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