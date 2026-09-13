13 de septiembre de 2026 Inicio
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Frío polar en el AMBA, pero sin lluvias: cuándo vuelve el calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta amarilla por temperaturas extremas por frío y hay alerta por nevadas en el sur del país.

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Frío polar en el AMBA y temperaturas bajo cero.

Frío polar en el AMBA y temperaturas bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que continúan las temperaturas bajas para el domingo 13 de septiembre. La advertencia incluye temperaturas más bajas de lo normal. La mínima será de 6º y la máxima será de 13º. El cielo estará sin lluvias y parcialmente nublado. Se trataría del último día con marcas invernales antes de un cambio más notorio en el patrón térmico.

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En tal sentido, desde el lunes se espera que una rotación del viento al sector norte ponga fin al ambiente gélido y los registros térmicos comiencen a repuntar paulatinamente, por lo que se estima que la máxima alcanzará los 16° y no se registrarían lluvias. Luego, para el martes la tendencia alcista se consolidaría con un piso de 8° y techo de 19°.

La alerta por frío extremo incluye a Buenos Aires, pero también el sudeste de Entre Ríos, el norte de La Pampa, zonas del sur y oeste de Córdoba, San Luis, el este de Jujuy, Tucumán, el sur de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el noroeste de Neuquén.

El origen del frío se debe al ingreso de una masa de aire de origen polar que avanzó sobre gran parte de Argentina este fin de semana. El fenómeno generó heladas y hasta nevadas en distintos puntos del país.

El pronóstico extendido del SMN: cuándo vuelve el calor

El domingo 13 se afianza el aire frío, registrando la temperatura más baja del fin de semana con 6 °C de mínima y una máxima que apenas llegará a los 12 °C. A partir de este día las precipitaciones desaparecen por completo (0% de probabilidad) y el viento disminuye su intensidad a rangos leves de 7 a 22 km/h.

El lunes 14 el amanecer será helado, marcando el punto máximo de frío de toda la semana con apenas 5 °C de mínima. No obstante, por la tarde las condiciones mejoran y la temperatura asciende hasta los 17 °C de máxima, sin probabilidad de lluvias y con vientos suaves.

El martes 15 continuará el frío de la mañana con una mínima de 10º, pero las máximas subirán por la tarde con 19º. No hay probabilidad de lluvias y será el inicio del clima más primaveral. El viento será de 10km/h

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